Formazione, da domani al via ciclo di incontri in zootecnia

MANTOVA Al via domani da Quistello gli incontri formativi per gli allevatori organizzati da Aral insieme a Coldiretti Mantova e Ats Val Padana. L’appuntamento è per domani mattina, giovedì 14 ottobre, alle ore 10:15 al Cinema Teatro Lux in via IV Novembre 6.

Sotto la lente, in particolare, il “Registro elettronico dei trattamenti: i passi fondamentali per la tracciabilità del farmaco”, con la relazione di Carlo Rusconi, Ats Val Padana; “L’asciutta selettiva: protocolli di gestione sanitaria e corretto impiego degli antibiotici”, a cura del prof. Alfonso Zecconi dell’Università di Milano (Dipartimento Scienze biomediche) e di Pierangelo Cattaneo, veterinario tecnico Sata, che interverrà negli incontri successivi.

I successivi incontri, sempre organizzati sul territorio da Aral, Coldiretti Mantova e Ats Val Padana sono stati programmati per venerdì 15 ottobre ore 10:15 (Asola, Cinema San Carlo); lunedì 18 ottobre ore 10:15 (Guidizzolo, Sala Polivalente Masec); martedì 19 ottobre ore 10:15 (Tripoli di San Giorgio Bigarello, sede Aral).

L’esigenza di formazione per il mondo agricolo e zootecnico è sempre più indispensabile, per adeguarsi alle novità che le normative e l’innovazione richiedono per migliorare salute e benessere animale, produttività e riduzione dell’impatto ambientale e dell’uso degli antibiotici, e Coldiretti Mantova è al fianco dei propri associati per un’agricoltura sempre più attenta, responsabile e formata.