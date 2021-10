Rally Due Valli – Il navigatore Massimo Boni primo di classe sul traguardo di Piazza Brà

MANTOVA Molto positiva la trasferta del navigatore mantovano Massimo Boni al Rally veronese Due Valli; con il pilota Alessandro Mazzucato ha conquistato la prima posizione nella combattuta classe gruppo due fino a 2000, una delle più numerose al via.

Dopo una partenza “tranquilla” nella prima speciale, conclusa con il 2° tempo di classe, Mazzuccato e Boni hanno poi accumulato un vantaggio di 31 secondi alla fine delle due restanti prove del primo giro. Nella ripetizione delle tre prove, la coppia ha scelto di non forzare e amministrare il vantaggio acquisito. Nella “Ca del Diavolo” – il nome è tutto un programma – ha perso solo 3 secondi dal più diretto inseguitore e nella “San Francesco”, affrontata al buio, ha guadagnato altri 10 secondi, ma soprattutto ha staccato il 5° tempo assoluto. Mazzuccato e Boni hanno quindi affrontato l’8ª e ultima prova in località Orsara decisi a non commettere errori e sono giunti sulla pedana d’arrivo nella bellissima piazza Brà conquistando, oltre al primo posto di classe, un 2° di raggruppamento e la clamorosa 7ª posizione assoluta contro auto molto più potenti. I due hanno così incrementato il loro vantaggio nel campionato TRZ e si presenteranno al prossimo appuntamento, il 16° Rally Città di Bassano in programma nel weekend del 22-23 ottobre, con un buon margine di vantaggio e la possibilità di gareggiare sugli avversari e difendere la posizione. Il tutto grazie anche al lavoro dei meccanici e in particolare di Mirko Cecchin.