Nuovo corso per operatori agrituristici

MANTOVA E’ in partenza lunedì 18 ottobre il corso per operatori agrituristici della Lombardia organizzato dal Consorzio agrituristico mantovano. Il corso, necessario per poter aprire e gestire un agriturismo, si articola in dieci lezioni che potranno essere seguite sia in presenza, sia in modalità telematica, permettendo la partecipazione sia da computer che da cellulare.

Il percorso formativo è riconosciuto da Regione Lombardia e permette, partecipando all’80% delle lezioni e al test finale, il rilascio dell’attestato di operatore agrituristico.

Durante le lezioni saranno approfonditi tutti gli aspetti legati al mondo dell’agriturismo, quali gli aspetti normativi, le autorizzazioni, la multifunzionalità dell’azienda agricola, il marketing territoriale, la qualificazione dell’offerta turistica, la sicurezza sul lavoro, metodi e procedure per la preparazione e somministrazione di alimenti e bevande, fiscalità e aspetti assicurativi. Durante il corso saranno approfonditi anche gli aspetti legati all’emergenza sanitaria.

Il corso è organizzato dal Consorzio agrituristico mantovano, che è il riferimento principale sul territorio mantovano e limitrofo da più di 20 anni per il mondo dell’agriturismo e delle aziende agricole multifunzionali. Le lezioni saranno tenute da esperti del settore e garantiranno una formazione completa per l’avvio dell’attività.

E’ il secondo corso che viene organizzato quest’anno a riprova della vitalità di un comparto che nonostante sia stato colpito duramente dall’emergenza sanitaria è, comunque, in netta ripresa. Nella scorso estate si sono svolti una decina di centri estivi gestiti da fattorie didattiche, i turisti stranieri hanno ricominciato a frequentare l’agriturismo ed i ristoranti hanno ricominciato a riaprire, pur con forti limitazioni alla capacità ricettiva. Il Consorzio ha supportato questa tendenza con un forte impegno promozionale, con l’organizzazione di eventi di turismo rurale quali le giornate di “Per corti e cascine”, le iniziative di “Di zucca in zucca”, la realizzazione di 2 App dedicate al pescaturismo e al cicloturismo, la riproposizione della guida ai programmi della fattorie didattiche.

L’agriturismo continua a svolgere un ruolo essenziale per la multifunzionalità in agricoltura e per l’avvenire di molte aziende agricole a conduzione familiare. Una risorsa per il futuro che si confronta continuamente con le migliori esperienze a livello europeo. Nelle prossime settimane, infatti, partirà un nuovo progetto di cooperazione europea incentrato sullo scambio di esperienze di agricoltura multifunzionale che, insieme al Consorzio, vedrà protagoniste realtà bulgare, francesi e catalane.

Per ulteriori informazioni e prenotazioni: 0376/324889; info@agriturismomantova.it