Forza Italia Giovani: riportare l’interesse per la politica alle nuove generazioni

MANTOVA – Riportare soprattutto nei coetanei l’interesse per la politica e diffondere il pensiero liberista e liberale che contraddistingue la sfera politica di appartenenza, mostrando l’operato degli amministratori. Questo il progetto del coordinamento provinciale mantovano di Forza Italia Giovani, presentato ieri nella sede del partito A supportarlo c’era il presidente del direttivo Simone Segna, il suo vice Giovanni Masiello, la responsabile dell’organizzazione Sofia Pelizzani, Davide Nicchio e il responsabile della comunicazione Fabio Galuppini, affiancati dall’onorevole Annalisa Baroni. La Mantova che gli esponenti del coordinamento vedono oggi è una città che ha perso il proprio ruolo di capoluogo, ricca di grandi potenzialità non espresse. Quello che i giovani di Forza Italia auspicano per il centro è, invece, di diventare un luogo accogliente, attrattivo per aziende e turisti, anche attraverso una maggiore quantità di parcheggi. Una città in grado di rinnovarsi e giocare un ruolo da protagonista nelle vicende regionali e nazionali. Tutto ciò senza dimenticare il territorio e ciò che i paesi della provincia possono offrire. Intenzione del direttivo è anche avviare una attività costante, con un incontro mensile che consenta di organizzare programmi ed eventi sul territorio. Intanto il coordinamento ha espresso una sua candidata, Francesca Policastrese, nella lista di Forza Italia per le prossime elezioni amministrative.