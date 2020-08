Bando Botteghe del Centro: il Comune ci mette 170mila euro

MANTOVA – Per il bando Le Botteghe del Centro per nuove attività e per la ripresa di quelle interrotte, il Comune di Mantova mette a disposizione 170mila euro con contributi a fondo perduto sino a 6mila euro. Il bando è aperto anche a ristoranti, bar, servizi di logistica, trasporto e consegna a domicilio e di vendita online. I fondi a disposizione sono stati ottenuti aderendo al bando regionale per la ricostruzione economica territoriale urbana all’interno dei Distretti Urbani del Commercio. La misura intende sostenere la ripresa dell’economia cittadina, duramente colpita dall’emergenza Covid-19. Le novità di questo bando, aperto alle domande dal 31 agosto sino al 16 ottobre, prevedono che, oltre alle attività del commercio, del terziario e dell’artigianato, vengano ricomprese anche le attività di ristorazione come bar e ristoranti, l’organizzazione di servizi di logistica, trasporto e consegna a domicilio e di vendita online. Unico limite è che queste attività rientrino nell’area cittadina del distretto urbano del commercio. «Un’ulteriore misura per sostenere la ripresa delle attività economiche colpite dal lockdown e l’avvio di nuove attività» ha detto il vicesindaco Giovanni Buvoli. «Il bando è un’opportunità imperdibile per le imprese cittadine» ha commentato Nicola Dal Dosso, di Confcommercio Mantova. «Un primo passo che metterà a sistema altre misure, azioni e risorse per il rilancio delle aziende del centro storico» ha aggiunto il vicepresidente di Confesercenti Stefano Solci.