Furgone per trasporto disabili finisce fuori strada lungo la Postumia: tre feriti a Gazoldo degli Ippoliti

GAZOLDO DEGLI IPPOLITI Questa mattina a Gazoldo degli Ippoliti in via Postumia, si è verificata una fuoriuscita autonoma di un furgone per trasporto disabili dell’Associazione Agorà Onlus di Rivarolo Mantovano. La conducente del mezzo, una volontaria 63enne è rimasta leggermente ferita. Stessa sorte per i due disabili che stava trasportando, un 32enne di Guidizzolo ed un 53enne di Ceresara. I tre feriti sono stati trasportati in codice verde all’Ospedale di Mantova. Sul posto i Vigili del Fuoco ed i Carabinieri di Piubega per i rilievi di legge.