Gardaland e Diadora Utility: collaborazione fra eccellenze italiane

MANTOVA Gardaland e Utility, brand del gruppo Diadora leader, da oltre 25 anni, nelle calzature e abbigliamento da lavoro hanno siglato un’importante partnership per lo sviluppo ed il lancio delle nuove divise dei dipendenti del Resort.

Questa collaborazione – fra due importanti realtà italiane – rappresenta l’unione di due marchi leader nei rispettivi settori: Gardaland – per spettacolo e intrattenimento – e Utility Diadora per sicurezza e benessere dei lavoratori e delle lavoratrici, che hanno collaborato per creare divise che riflettono l’energia e la professionalità delle risorse umane impiegate nel Resort.

La Direttrice Operativa Gardaland Alessandra Zanoni ha commentato la partnership, affermando: “Siamo entusiasti di collaborare con Utility Diadora per le nostre nuove divise. La loro reputazione nel settore dell’abbigliamento da lavoro è sinonimo di qualità, e siamo certi che questa partnership aggiungerà un ulteriore tocco di stile e funzionalità alle divise dei nostri dipendenti”

Anche la Direttrice Marketing e Comunicazione di Utility Diadora Romina Zanchetta ha espresso il suo entusiasmo per la collaborazione: “Gardaland e Utility sono due grandi realtà che si incontrano in nome dell’eccellenza italiana per un assioma perfetto: non c’è divertimento senza sicurezza! Questa partnership ci permette di poter veicolare anche in un luogo di divertimenti, il design e la tecnicità dei capi Utility in quanto forniamo agli addetti al parco divise che garantiscono protezione e libertà nei movimenti”.