Gioco d’azzardo in espansione, Confcommercio organizza due corsi per gli imprenditori di settore

PORTO MANTOVANO È di oltre trecento milioni di euro il fatturato 2023 del gioco d’azzardo online in provincia di Mantova, il 6% in più rispetto all’anno precedente: un dato allarmante, quello riportato nell’ultima edizione de “Il libro nero dell’azzardo”, che richiede massima attenzione e preparazione anche da parte di chi gestisce i locali dove si gioca in modo lecito. Ecco allora che Confcommercio Mantova organizza due corsi di formazione per fornire gli strumenti utili per prevenire e rapportarsi con chi manifesta dipendenze: uno per gestori di sale da gioco e di locali con apparecchi per il gioco d’azzardo lecito che non hanno frequentato precedenti corsi (in programma il 16 dicembre dalle 13.30 alle 17.30); l’altro, di aggiornamento, richiesto agli imprenditori di settore entro tre anni dal percorso precedente, in calendario il 2 dicembre, della 14.30 alle 16.30. Entrambi si svolgeranno nella sede dell’Associazione, in Via Londra 2 a Porto Mantovano.

Questo il dettaglio dei due corsi:

Corso per Gestori di sale da gioco e di locali con apparecchi per il gioco d’azzardo lecito

I gestori delle sale da gioco e dei locali ove sono installate le apparecchiature per il gioco d’azzardo lecito, in attuazione della legge regionale 21 ottobre 2013 n.8 “Norme per la prevenzione e il trattamento del gioco d’azzardo patologico”, sono tenuti a frequentare uno specifico corso di formazione entro sei mesi dalla data di installazione delle apparecchiature.

Programma: Normativa nazionale e regionale di riferimento relativa al gioco d’azzardo; Definizione e caratteristiche del gioco d’azzardo patologico (insorgenza e sviluppo del disturbo da dipendenza); Indicatori di comportamenti patologici negli avventori; Tecniche di comunicazione e di approccio al cliente potenzialmente a rischio di ludopatia; Reti e strutture territoriali preposte alla prevenzione e cura della ludopatia.

Durata: 4 ore dalle 13.30 alle 17.30 del 16 dicembre

Corso di aggiornamento per Gestori di sale da gioco e di locali con apparecchi per il gioco d’azzardo lecito

Il provvedimento regionale prevede, per tutti i gestori delle sale da gioco e dei locali ove sono installate le apparecchiature per il gioco d’azzardo lecito la frequenza di un corso di aggiornamento entro tre anni dalla conclusione del percorso precedente.

Programma: Aggiornamento normativa; Strumenti di comunicazione con la clientela a rischio di problemi con il gioco d’azzardo; Indicazioni operative utili a ridurre il rischio di problematizzazione del gioco; Analisi delle specifiche caratteristiche: struttura, tipologia dei giochi proposti, peculiarità della clientela, diversi contesti di gioco (esempio: pubblici esercizi e sale VLT).

Durata: 2 ore dalle 14.30 alle 16.30 il 2 dicembre 2024

Per informazioni e iscrizioni: formazione@sviluppomantova.it cell.3493927920