Calcio Serie B – Mantova, da giovane matricola a “big”: dopo Carrara, quattro sfide da Serie A

Mantova La vittoria a Como nell’amichevole di lusso giocata sabato scorso, a porte chiuse, ha portato in dote al Mantova una buona dose di fiducia e autostima. Due caratteristiche che serviranno molto alla squadra di mister Possanzini in vista della doppia trasferta contro Carrarese e Sampdoria. Se le sfide con Cesena e Brescia sono state piacevoli rimpatriate in Serie B, ora il gioco inizia a farsi duro. Non che prima non lo fosse, ma il blasone e il calibro delle avversarie va in crescendo. Domenica, a Carrara, il Mantova inizierà una serie di cinque partite che daranno importanti indicazioni sul prosieguo della stagione. Occhio a non sottovalutare la Carrarese, una neopromossa proprio come i biancorossi, ma reduce da due risultati utili di fila: il pareggio a reti bianche con la Reggiana e il successo esterno a Frosinone. Ma quello che più entusiasma è il quartetto di avversarie che l’Acm dovrà affrontare tra fine ottobre e inizio novembre. Si partirà domenica 27 con la trasferta del Ferraris di Genova contro la Sampdoria. I blucerchiati, in questi ultimi mesi, hanno vissuto un periodo non semplice. In panchina c’è stato il cambio della guardia, con Andrea Pirlo che ha lasciato il testimone ad Andrea Sottil. Di cinque partite disputate, due sono state vittorie, così come le sconfitte, e un solo pareggio. A tre giorni di distanza, i virgiliani saranno di nuovo in campo per il turno infrasettimanale, questa volta tra le mura amiche del Martelli: mercoledì 30 ottobre, in notturna, arriva il Palermo di mister Alessio Dionisi. I rosanero al momento hanno gli stessi punti del Mantova (11) e dopo aver perso contro Brescia e Pisa nelle prime due giornate di campionato, hanno iniziato ad ingranare. Cinque i risultati utili ottenuti prima del ko casalingo con la Salernitana. Ma questo non toglie il fatto che il Palermo sia una big e che punti dritto alla vetta. Domenica 3 novembre l’Acm tornerà a Reggio Emilia per affrontare il Sassuolo, una delle squadre più quotate, forse la maggiore indiziata per andare in Serie A. I ragazzi di mister Fabio Grosso, in queste prime otto giornate di campionato, hanno perso solo una sfida, quella con la Cremonese. E proprio i grigiorossi saranno gli ultimi avversari del Mantova prima della terza pausa nazionali. Al Martelli si giocherà sabato 9 novembre. Anche la Cremonese ha appena cambiato allenatore: al posto di Giovanni Stroppa è subentrato Eugenio Corini. Insomma, le difficoltà non mancheranno, ma questo Mantova ha già dimostrato di potercela fare. E con un pizzico di autostima e fiducia in più, tutto è possibile.