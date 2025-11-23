Giornata in memoria delle vittime della strada: la Polizia incontra gli studenti

MANTOVA In occasione della Giornata mondiale in memoria delle vittime della strada, che ricorre ogni terza domenica del mese di novembre, la Polizia Stradale di Mantova ha organizzato, lo scorso 17 novembre al Mamu, un incontro dedicato alla sensibilizzazione e alla formazione dei giovani sul tema della sicurezza stradale. L’evento si è aperto con gli interventi di saluto del questore, Annarita Santantonio, che ha richiamato il valore fondamentale dell’educazione stradale come strumento di prevenzione, e del viceprefetto Gianmaria Meneghini, intervenuto in rappresentanza del prefetto Roberto Bolognesi, sottolineando l’impegno delle istituzioni nel contrasto all’incidentalità stradale e nella tutela della collettività. A seguire, il personale della Polizia Stradale ha tenuto un incontro di educazione stradale rivolto alle classi quarte dell’Istituto Superiore “Isabella d’Este”, con l’obiettivo principale di rafforzare nei giovani la consapevolezza dell’importanza del rispetto delle norme del Codice della Strada da parte di tutti gli utenti, compresi pedoni e ciclisti. Gli studenti sono stati attivamente coinvolti attraverso domande, interventi e momenti di riflessione sui principali comportamenti scorretti alla guida, come l’uso dello smartphone o l’assunzione di sostanze alcoliche e/o stupefacenti. Particolarmente toccante è stata la partecipazione dei familiari di vittime della strada, che hanno condiviso le proprie testimonianze. Con questa iniziativa si è ribadito che la sicurezza sulla strada è una responsabilità condivisa e che solo attraverso la consapevolezza, il rispetto delle regole e un impegno costante è possibile costruire una mobilità più sicura per tutti.