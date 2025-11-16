Rugby Coppa Italia – Viadana batte pioggia, fango e Mogliano (33-19)

VIADANA Viadana spazza via tutti gli interrogativi emersi dopo la partita di Coppa Italia con il Petrarca Padova, prendendosi i cinque punti nella sfida contro un Mogliano tutt’altro che remissivo (33-19). Anzi, l’idea dei gialloneri è chiara fin da subito, con la conquista messa a priorità, e poi si gioca. Da rivedere il rientro dagli spogliatoi nel secondo tempo in cui probabilmente l’asticella dell’attenzione si è un po’ abbassata, ma poi i ragazzi di coach Anesi ritrovano il bandolo della matassa e mettono in ghiaccio la sfida. Ora si pensa da subito ai prossimi due test di Coppa Italia con Valorugby e Rovigo che vanno affrontati al meglio per rituffarsi il 7 dicembre nella gara casalinga con Colorno. Questa vittoria, considerato anche il recupero del 29 con Rovigo, tiene aperta la porta per il turno di barrage contro il Girone 2.

VIADANA-MOGLIANO 33-19

MARCATORI P.t. 16’ m Ciardullo tr Ferro (7-0), 23 m Bussaglia tr Ferro (14-0), 29’ m Ciofani tr Ferro (21-0), 37’ m Casartelli (21-5). S.t.: 49’ m Casartelli tr Benvenuti (21-12), 53’ m Dorronsoro (26-12), 58’ m Casartelli tr Benvenuti (26-19), 69’ m Sommer (33-19)

RUGBY VIADANA 1970 Ciardullo Oro, Bussaglia, Morosini, Jannelli (62’ Zaridze), Ciofani (72’ Bernardi), Di Chio (52’ Jelic), Catalano, Colledan (59’ Fernandez Gil), Boschetti (72’ Broccio), Sommer, Gamboa, R. Oubina (63’ Caro Saisi), Dorronsoro (63’ Olivari), A. Oubina (72’ Simonini). All.: Anesi-Madero-Tejerizo.

MOGLIANO VENETO Padovani, Dell’Oglio, Schiabel, Vanzella, Sarto, Benvenuti, Bellotto (72’ Garbisi), Koroiyadi (72’ Pelli), Casartelli, Breviglieri, Pontarini, Midena, Lipera (59’ Marcaggi), Stefani(41’ Bonan), Gentile (59’ Ceccato). All.: Casellato.

ARBITRO Bottino (Roma). Assistenti: Meschini, Cannin. Quarto uomo: Sergi.

NOTE Giornata piovosa, campo appesantito. Spettatori: 500 circa. Live YT con 2057 persone collegate. Calci: Ferro (Viadana) 4/5, Benvenuti (Mogliano) 2/3. Punti in classifica: Rugby Viadana 5; Mogliano Veneto 0.