Presentato l’accordo tra Comune di Mantova e Sindacati sul Welfare locale

MANTOVA Confermati, migliorati ed implementati i servizi di welfare a Mantova. L’Amministrazione comunale, rappresentata dagli assessori Giovanni Buvoli, Andrea Caprini e Marianna Pavesi, e le parti sociali rappresentate dalle organizzazioni sindacali di Cgil, Cisl e Uil unitamente a quelle dei pensionati Spi Cgil, Fnp Cisl e Uilp Uil, nel pomeriggio di lunedì 17 febbraio, nella sala Stemmi di Palazzo Soardi, hanno presentato l’accordo sottoscritto lo scorso dicembre. Durante l’assemblea pubblica per i sindacati sono intervenuti i segretari generali della Uil Paolo Soncini, della Cgil Daniele Soffiati e della Cisl Dino Perboni, che hanno illustrato gli impegni presi insieme all’Amministrazione comunale per garantire tutti quei servizi rivolti ad anziani, disabili, famiglie, minori e alle fasce più deboli della comunità. “Tutto questo senza nessun aumento di tasse, rette e tariffe per i cittadini” ha sottolineato l’assessore comunale al Bilancio Buvoli. L’accordo, inoltre, verte su altri punti importanti come la pressione fiscale e il lavoro. Su quest’ultima tematica è stato ricordato il nuovo protocollo d’intesa, recentemente firmato, sul progetto “#finalmenteunagioia over 50” e quello rinnovato per i giovani under 29.