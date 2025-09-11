Giovanni Pasetti nuovo Presidente della Fondazione Palazzo TE

MANTOVA Il sindaco Mattia Palazzi ha firmato oggi la nomina di Giovanni Pasetti a presidente della Fondazione Palazzo TE, incarico che raccoglie il testimone del dott. Enrico Voceri, che resterà nel Cda della Fondazione stessa.

“Palazzo Te è il cuore pulsante della cultura mantovana e una vetrina internazionale per la nostra città – ha dichiarato il sindaco Palazzi che ha scelto Giovanni Pasetti, già vice presidente della Fondazione Palazzo TE.

“Pasetti ha dedicato tutta la sua vita alla cultura e alla crescita culturale della città, con passione, competenza e sempre in dialogo con i tanti attori che rendono Mantova città della cultura. Sono certo che saprà rappresentare la Fondazione, insieme al Direttore Baia Curioni e a tutto il consiglio della Fondazione, con sapienza e passione”.

Il sindaco ha inoltre espresso parole di gratitudine per il presidente uscente:

“Ringrazio di cuore il dott. Enrico Voceri per l’impegno e la dedizione dimostrati in questi anni e per l’apporto che continuerà a dare nel consiglio della fondazione”.

Il profilo di Giovanni Pasetti

Nato a Mantova nel 1958, Pasetti è laureato in Fisica con specializzazione in Informatica all’Università di Bologna. Figura di primo piano nel panorama culturale cittadino, ha fondato e diretto riviste, curato mostre e progetti di rilievo, collaborato con il Festivaletteratura, la Provincia di Mantova e il Centro di Palazzo Te.

Dal 2000 ha avuto un ruolo determinante nella Fondazione Mantova Capitale Europea dello Spettacolo, di cui è stato vicepresidente, presidente e direttore artistico, organizzando oltre 400 spettacoli e promuovendo eventi di rilievo nazionale come il Festival Teatro di Mantova. È autore di più di 28 libri e numerosi saggi, relatore a convegni e conferenze, e ha ricoperto dal 2015 al 2020 il ruolo di consigliere comunale e di delegato alla Cultura per il Comune di Mantova.

Recentemente ha coordinato il progetto per la futura Galleria d’Arte Moderna Mantovana ed è stato coinvolto in mostre di respiro internazionale dedicate a Chagall e Braque.

Con questa nomina, il Comune di Mantova conferma la volontà di rafforzare il ruolo della Fondazione Palazzo TE – nell’anno del Cinquecentenario del Palazzo – come centro di riferimento culturale e artistico, capace di unire la memoria storica con le sfide del contemporaneo.