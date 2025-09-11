Sabbioneta – Per non vedenti e ipovedenti nuovo sistema per visitare la cittadina

Sabbioneta Domenica 21 settembre alle 10 nel Teatro all’Antica verrà presentato il sistema di mobilità assistita per non vedenti e ipovedenti realizzato grazie al Lions Club Sabbioneta Nova Civitas insieme al Comune. L’idea, lanciata durante il congresso sulle Città Murate del 2023, è divenuta realtà grazie al progetto “Sabbioneta per tutti: il progetto Letismart”. Per l’occasione il club sabbionetano donerà a Sabbioneta Heritage la rete di guida turistica con modalità assistita, che riguarda l’intero centro storico.

Letismart è solo l’ultimo step di un percorso avviato già nel 1998, quando il club fece posizionare targhe in braille con le informazioni turistiche, insieme ai primi modelli tattili degli edifici. Poi fu realizzato un cd-rom interattivo intitolato “La città del principe”, che consentiva visite virtuali. Per le persone con disabilità visiva erano state progettate mini audioguide sonore portatili, utilizzate come preziosi strumenti di supporto all’interno dei palazzi.

Il sistema Letismart Voce, ideato da Marino Attini (socio Lion’s), rappresenta però un deciso cambio di passo dal punto di vista tecnologico. Un segnale facilmente captabile dai bastoni bianchi dei non vedenti o dai pocket tascabili (ritirabili gratuitamente all’ufficio turistico), consentono all’utente di ricostruire mentalmente una mappa dello spazio circostante e di avere punti di riferimento sulla distanza e sulla direzione da seguire per raggiungere in sicurezza la destinazione desiderata. Le informazioni riguardano non solo edifici storici, ma anche alberghi e altri servizi, compreso il terminal di collegamento con Mantova.

Ugo Boni