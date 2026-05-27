Atletica leggera – Rigoletto protagonista su tre fronti

MANTOVA E’ stato un fine settimana memorabile per l’Atletica Rigoletto, protagonista nei meeting di Brescia, Cremona e Casalmaggiore con una lunga serie di podi, vittorie e primati personali che confermano l’ottimo stato di salute del gruppo. A Brescia il grande protagonista è stato Pietro Gaioni, autore di una splendida doppietta. Dopo aver conquistato la finale dei 100 ostacoli con 14”80, nell’atto conclusivo ha dominato la gara vincendo in 14”40, nuovo record personale. Poi si è ripetuto nel salto in lungo conquistando un’altra medaglia d’oro con la misura di 5.85, altro personale di giornata. Bene anche Susy Martinelli che ha ritoccato il personale nei 300 metri in 52”26.

A Cremona è arrivato un altro podio importante grazie a Giulia Gola, seconda nel disco con 23.56 metri, nuovo personale.

Numerosi risultati di rilievo anche a Casalmaggiore. Tra le Seniores spicca Elisa Cavicchioli, vincitrice nel martello da 4 kg con 46.34 metri, oltre al quarto posto nel peso con 9.75. Successo anche per la junior Cecilia Vezzoni nel giavellotto grazie a un lancio da 35.07 metri, mentre nel disco da 1 kg ha chiuso sesta con il nuovo personale di 35.48, migliorato di oltre tre metri. Ottime prove anche per le sorelle Costi: Amanda ha conquistato il secondo posto nel peso Allieve con 10.15 metri, mentre Virginia ha centrato il bronzo nel martello da 3 kg con 34.48. Primato personale per Chiara Lulli nel disco con 27.40, mentre Gabriele Masenelli ha chiuso quarto con 28.64. Nel salto in lungo Promesse, Riccardo Brovini ha conquistato l’argento atterrando a 6 metri esatti. Secondo posto anche per Vittoria Negri nel salto con l’asta Juniores con 3 metri, mentre Margherita Ruggiero e Rita Barozzi hanno superato rispettivamente 2.50 e 2 metri. Bronzo per Emma Righi nell’alto Allieve con 1.50, quarto posto nel lungo per Gaia Girelli con 4.81. In campo maschile da segnalare l’1.50 nell’alto di Luca Oliani e il 2’15”72 di Leonardo Setti negli 800 metri.