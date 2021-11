Gruppo Immsi ha riportato risultati molto positivi con ricavi in crescita del 29,6%

MANTOVA Il Consiglio di Amministrazione di Immsi S.p.A. (IMS.MI), riunitosi oggi sotto la presidenza di Roberto Colaninno, ha esaminato e approvato il resoconto intermedio di gestione al 30 settembre 2021.

Andamento economico-finanziario del Gruppo Immsi al 30 settembre 2021

I ricavi consolidati al 30 settembre 2021 ammontano a 1.349,8 milioni di euro, il miglior risultato registrato nel periodo dal 2008, e in aumento del 29,6% rispetto a 1.041,9 milioni di euro registrati al 30 settembre 2020.

L’Ebitda (risultato operativo ante ammortamenti) consolidato del Gruppo Immsi è pari a

187,2 milioni di euro, in crescita del 24,1% rispetto a 150,9 milioni di euro registrati al 30 settembre 2020. L’Ebitda margin è pari al 13,9% (14,5% al 30 settembre 2020).

L’Ebit (risultato operativo) consolidato ammonta a 88,2 milioni di euro, in progresso del 44,4% rispetto ai 61,1 milioni di euro registrati nei primi nove mesi del 2020. L’Ebit margin si attesta al 6,5% (5,9% al 30 settembre 2020).

Il risultato ante imposte è pari a 61,4 milioni di euro (33,6 milioni di euro al 30 settembre 2020), su cui hanno inciso imposte per 28,7 milioni di euro.

Il risultato netto è positivo per 32,7 milioni di euro (16,1 milioni di euro al 30 settembre 2020), inclusivo della quota dei minorities (18,1 milioni di euro al 30 settembre 2021 e 6,8 milioni di euro al 30 settembre 2020).

L’indebitamento finanziario netto (PFN) del Gruppo Immsi al 30 settembre 2021 risulta pari a 744,9 milioni di euro, in miglioramento di 78,8 milioni di euro rispetto a 823,7 milioni di euro al 30 settembre 2020, influenzati dal blocco delle vendite a seguito della pandemia da Covid-19, per effetto dell’attenta gestione del capitale circolante e del flusso di cassa operativo collegato alle positive performance dei business (in particolare quello relativo al Gruppo Piaggio), che hanno consentito anche di assorbire un maggior fabbisogno per investimenti. Rispetto al 31 dicembre 2020, Il Gruppo Immsi ha ridotto l’indebitamento di 58 milioni di euro. Si ricorda inoltre che il business, in particolare quello delle due ruote, è soggetto a stagionalità che, come noto, assorbe risorse nella prima parte dell’anno e ne genera nella seconda.

Nei primi nove mesi del 2021 il Gruppo Immsi ha consuntivato investimenti per 106,7 milioni di euro, in aumento del 17,8% rispetto ai 90,6 milioni di euro riportati al 30 settembre 2020.

Andamento dei business del Gruppo Immsi al 30 settembre 2021



Settore Industriale: Gruppo Piaggio

Al 30 settembre 2021 il Gruppo Piaggio ha venduto complessivamente nel mondo 430.600 veicoli (+36,5%), registrando ricavi consolidati per 1.319,2 milioni di euro (+32,7%). L’Ebitda consolidato è stato pari a 192,9 milioni di euro (+28,5%), con una marginalità del 14,6%; l’Ebit è stato pari a 97,4 milioni di euro con una marginalità del 7,4%; l’utile netto ha registrato un risultato in crescita del 77,1%, positivo per 51,6 milioni di euro (29,1 milioni nel 2020).

L’indebitamento finanziario netto (PFN) del Gruppo Piaggio al 30 settembre 2021 risulta pari a 372,7 milioni di euro, in miglioramento di 72,1 milioni rispetto ai 444,8 milioni di euro al 30 settembre 2020 e di 50,9 milioni rispetto ai 423,6 milioni di euro al 31 dicembre 2020.

Settore Navale: Intermarine S.p.A.

Con riferimento alla controllata Intermarine S.p.A., al 30 settembre 2021 la Società ha registrato ricavi consolidati pari a 28,5 milioni di euro, composti da 24,4 milioni di euro riferibili al Settore Militare e 4,1 milioni di euro relativi alla divisione Fast Ferries e Yacht, principalmente riferiti alle attività svolte dal cantiere di Messina. Il portafoglio ordini al 30 settembre 2021 è pari a circa 41,5 milioni di euro.

Settore Immobiliare e Holding

Il settore Immobiliare e Holding presenta al 30 settembre 2021 ricavi netti pari a 2,1 milioni di euro.

La controllata Is Molas S.p.A., che gestisce il progetto Is Molas Golf Resort in provincia di Cagliari, ha completato quattro ville mockup finite e le restanti 11 ville del primo lotto ad uno stato di costruzione “al grezzo” avanzato, in modo da consentire ai potenziali clienti la scelta delle pavimentazioni e delle finiture interne. La Società conferma l’opportunità di concedere in locazione le ville mockup al fine di permettere ai clienti finali, compresi gli investitori, di conoscere meglio il prodotto ed i relativi servizi offerti. In parallelo si sta procedendo con le attività commerciali volte ad individuare possibili acquirenti anche a livello internazionale.

* * *

Eventi di rilievo al 30 settembre 2021 e successivi

A integrazione di quanto già riportato nel presente testo o comunicato in sede di approvazione dei risultati relativi al primo semestre 2021 (Consiglio di Amministrazione del 2 settembre 2021), si riportano di seguito i principali eventi del periodo e successivi.

Il 6 settembre, facendo seguito alla firma della Lettera di intenti dell‘1marzo scorso, il Gruppo Piaggio, Honda Motor Co., Ltd., KTM F&E GmbH, e Yamaha Motor Co., Ltd. hanno sottoscritto l’accordo ufficiale per la fondazione dello Swappable Batteries Motorcycle Consortium (SBMC), con lo scopo di promuovere la diffusione su vasta scala dei veicoli elettrici leggeri come ciclomotori, scooter, motocicli, tricicli e quadricicli a motore, e incentivare una gestione più sostenibile del ciclo di vita delle batterie in linea con le politiche internazionali sul clima.

Il 10 settembre si è tenuta a Mandello del Lario la presentazione dell’importante progetto di ristrutturazione conservativa del sito industriale di Moto Guzzi, disegnato dall’architetto e designer statunitense di fama mondiale, Greg Lynn, che interesserà l’intera area. Si tratta di un progetto avveniristico, unico per stile e genere: un ambiente con spazi aperti e fruibili al pubblico. Nella stessa giornata è stata mostrata in anteprima mondiale la nuova Moto Guzzi V100, che sarà svelata nel corso della fiera internazionale EICMA 2021.

Il 20 settembre il Tribunal Judiciaire di Parigi ed il Tribunale Ordinario di Milano, con sentenze emesse a pochi giorni di distanza l’una dall’altra, hanno condannato Peugeot Motocycles (oggi di proprietà di un Gruppo Indiano) per la contraffazione, col modello Peugeot Metropolis, di un brevetto europeo relativo alla tecnologia dello scooter a tre ruote Piaggio MP3. Il brevetto, di proprietà del Gruppo Piaggio oggetto delle sentenze favorevoli (ancora soggette ad appello), riguarda il controllo del sistema che consente ad un veicolo a tre ruote di inclinarsi di lato come una motocicletta tradizionale.

Il 25 ottobre il Gruppo Piaggio, bp e la sua affiliata indiana Jio-bp, hanno reso noto di aver siglato un Memorandum of Understanding per definire le opportunità di collaborazione nel mercato in rapida espansione dei veicoli elettrici a due e tre ruote. L’obiettivo della collaborazione sarà di offrire stazioni di ricarica e di batterie intercambiabili, oltre a servizi onnicomprensivi come “Battery as a Service” (BaaS), che include leasing, gestione e riciclo delle batterie, e “Vehicle as a Service” (VaaS), che include leasing, riparazione, manutenzione e gestione energetica intelligente dei veicoli. I partner intendono quindi esplorare le opportunità di crescita in Asia – Cina, Indonesia e Vietnam – e in Europa.

Il 28 ottobre Intermarine ha consegnato al Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto – Guardia Costiera, presso il cantiere di Messina, la CP421 “Roberto Aringhieri”, seconda nave della classe “Angeli del Mare”, le più lunghe navi auto raddrizzanti e inaffondabili mai costruite in Italia e tra le navi del comparto SAR (Search and Rescue) più grandi al mondo.