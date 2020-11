Gruppo Tea, da lunedì sportelli chiusi al pubblico: attivi i canali online e telefonici

I clienti sono pertanto invitati a utilizzare i canali online e telefonici regolarmente attivi e potenziati:

Sportello online: registrazione da contea.teaspa.it

Mail: clienti@teaspa.it

Contatti telefonici: 800 473165, dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 18 e il sabato dalle 9 alle 13; 0376 412.592 – 0376 412.593 dal lunedì al sabato dalle 8 alle 13; 0376 412.581 dal lunedì al sabato dalle 8 alle 12.30; 0376 412.596 dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12.30; 0376 412.421 (riservato ai clienti area Castiglione delle Stiviere) dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12.30

Tea invita, in particolare, ad usare lo sportello online ConTea, sempre aperto, semplice, sicuro e gratuito. Registrandosi da contea.teaspa.it, si potrà accedere, comodamente da casa, a tantissimi servizi: autolettura, pagamenti, modulistica, contratti e così via. In alternativa, utilizzando i contatti telefonici sopra indicati, si potrà richiedere la registrazione a ConTea da parte dell’operatore.

Al fine di agevolare i clienti meno abituati all’uso dei canali digitali, Tea ha predisposto all’esterno degli sportelli di Mantova, Porto Mantovano e Suzzara delle cassettine all’interno delle quali potranno essere inserite comunicazioni scritte. Si raccomanda di indicare sulla documentazione lasciata nome, cognome, riferimento telefonico e/o mail e tipo di segnalazione per consentire agli operatori di evadere la richiesta.

Si segnala inoltre che verranno effettuate solo le letture dei contatori acqua, gas e teleriscaldamento posti all’esterno delle abitazioni o comunque accessibili; negli altri casi, gli utenti dei servizi acqua e gas potranno comunicare le autoletture attraverso i canali telefonici e digitali, mentre si farà una stima dei consumi alle utenze del servizio teleriscaldamento e che non trasmetteranno la lettura.

Le attività già programmate per allacciamenti, chiusure, sopralluoghi, sono confermate, ma nel caso in cui debbano svolgersi all’interno delle abitazioni tali prestazioni verranno eseguite solo in caso di reale urgenza e con l’adozione dei dispositivi di protezione necessari sia da parte degli operatori che dei proprietari.

Certi della comprensione dei cittadini, il Gruppo Tea assicura che sta facendo tutto il possibile per garantire continuità e qualità dei servizi essenziali, pur operando in condizioni straordinarie.