Furiosa lite in un bed&breakfast, interviene la polizia

MANTOVA Nella nottata appena trascorsa gli Agenti della Squadra “Volante” sono dovuti intervenire d’urgenza a Formigosa a seguito di una richiesta pervenuta alla Centrale Operativa della Questura da parte del proprietario di un BED & BREAKFAST, il quale riferiva di una violenta lite tra due ospiti della struttura.

Gli Agenti di Polizia, giunti sul posto dell’intervento per interrompere quanto stava accadendo e per accertarne la dinamica, appuravano sin da subito che si trattava di una violenta, reciproca aggressione che vedeva coinvolti un uomo ed una donna già conosciuti alle Forze dell’Ordine.

I due soggetti coinvolti – tale M. A., 29enne mantovano con a suo carico diversi precedenti penali per maltrattamenti in famiglia, lesioni, truffa, appropriazione indebita, violenza sessuale e colpito da un provvedimento di Avviso Orale emesso dal Questore di Mantova nell’aprile di quest’anno, e tale V. J., 34enne mantovana anch’essa con numerosi precedenti per maltrattamenti in famiglia, minaccia, violenza a Pubblico Ufficiale e calunnia – riferivano ai poliziotti di aver violentemente discusso per futili motivi.

L’uomo, in evidente stato di ubriachezza, presentava numerose escoriazioni alle braccia che sosteneva gli fossero state causate dalla donna durante la loro discussione. Per questo motivo lo stesso richiedeva l’intervento di Personale Medico del 118, che, una volta giunto sul posto, provvedeva ad accompagnarlo presso l’ospedale cittadino.

Dopo aver portato a termine tutte le attività di Polizia Giudiziaria, gli Agenti provvedevano a redigere a loro carico una denuncia da inoltrare alla Procura della Repubblica

Il Questore della Provincia di Mantova Paolo Sartori, in relazione alla reiterazione dei fatti accaduti, delle problematiche di varia natura che essi hanno comportato e dei precedenti penali e/o di Polizia che ciascuno dei protagonisti annovera nel proprio curriculum criminale, ha dato disposizione alla Divisione Anticrimine della Questura di predisporre nei confronti di costoro di una Misura di Prevenzione Personale prevista dal T. U. delle Leggi Antimafia.