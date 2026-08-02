I corsi del secondo semestre: nuove opportunità di formazione, crescita e sviluppo delle competenze

In un mercato in continua evoluzione, investire nelle competenze significa investire nella crescita dell’impresa. Per rispondere alle nuove esigenze del tessuto imprenditoriale, Apindustria Mantova presenta il nuovo catalogo dei corsi del secondo semestre, pensato per accompagnare imprenditori, manager, professionisti e collaboratori nello sviluppo delle competenze strategiche richieste dal mercato.

L’offerta formativa nasce con l’obiettivo di sostenere la competitività delle aziende, favorire l’innovazione e rafforzare la capacità di affrontare le trasformazioni organizzative, tecnologiche e normative che caratterizzano lo scenario attuale.

I percorsi proposti affrontano temi di grande attualità, tra cui intelligenza artificiale, marketing e comunicazione, export, gestione d’impresa, leadership, organizzazione aziendale, competenze digitali, sicurezza, amministrazione, con un approccio concreto, orientato all’applicazione immediata nelle realtà aziendali.

“Oggi la formazione non rappresenta più un costo, ma una leva strategica per la competitività- sottolinea Giacomo Cecchin, responsabile ufficio comunicazione dell’associazione – le imprese che investono nell’aggiornamento continuo delle proprie competenze sono più preparate ad affrontare il cambiamento, cogliere nuove opportunità e creare valore nel lungo periodo”.

I corsi saranno tenuti da professionisti ed esperti del settore, con programmi costruiti per offrire strumenti operativi, casi pratici e occasioni di confronto tra imprese. L’obiettivo è trasferire competenze immediatamente spendibili, capaci di generare risultati concreti all’interno delle organizzazioni.

La nuova programmazione rappresenta un’opportunità per tutte le aziende che desiderano valorizzare il capitale umano, aumentare l’efficienza dei processi e prepararsi alle sfide del futuro con una visione strategica.

Il calendario completo dei corsi, le modalità di partecipazione e tutte le informazioni sono disponibili sul sito www.api.mn.it oppure contattando l’associazione allo 0376221823.