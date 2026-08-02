Scuole: no Schivenoglia, sì Quingentole. Magnacavallo e San Giovanni senza risposte

Oltrepò Schivenoglia destinata a chiudere, Quingentole appesa a un filo e – come se non bastasse – San Giovanni del Dosso e Magnacavallo che ancora attendono una risposta. Dopo il “no” alle pluriclassi da parte del provveditore di Mantova Daniele Zani non ci sono buone notizie per i comuni dell’Oltrepò e, a volte, nemmeno ci sono notizie.

Fallita l’ambasciata del consigliere regionale dem Marco Carra, ancora senza risposta le lettere inviate al provveditore dal sindaco di Magnacavallo Arnaldo Marchetti, dai genitori dei bimbi dello stesso comune e dalla consigliere regionale di Fd’I Paola Bulbarelli, per ora la situazione è la seguente, peraltro illustrata dal sindaco di Quingentole Luca Perlari nell’ultimo consiglio comunale, rispondendo a una interrogazione presentata dal gruppo di opposizione Quingentole Vive: per quest’anno a Quingentole è stata concessa una deroga, e se la prima classe non ci sarà, sono state concesse le pluriclassi con seconda-terza e quarta-quinta. Il Comune confida sul prossimo anno, quando dalla materna usciranno dodici bambini. Ma lo scenario è tutt’altro che incoraggiante: a settembre, per esempio, a Schivenoglia prenderà il via solo la quinta, cancellate tutte le altre classi per mancanza di bambini.

Scenario poco incoraggiante anche per San Giovanni del Dosso che, comunque, potrebbe avere invece sedici bambini dall’anno scolastico 2027-28 mentre Magnacavallo – che avrebbe i numeri per dare vita a una pluriclasse – non ha ancora ricevuto risposta, così come il paese dossese. Pare che il provveditore sia rientrato alcuni giorni fa dalle ferie e il sindaco auspica una risposta in tempi brevi anche solo per organizzarsi con il trasporto scolastico. Ma, per ora, solo incertezze. (nico)