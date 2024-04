I Cred 2024 del Comune di Mantova per i bambini dai 3 ai 6 anni

MANTOVA Il settore Servizi Educativi e Pubblica Istruzione del Comune di Mantova e le associazioni del territorio mettono a disposizione un ampio ventaglio di iniziative ludico-ricreative rivolte ai bambini dai 3 ai 6 anni che nell’anno scolastico in corso stanno già frequentando una scuola dell’infanzia (comunale, statale o autonoma). “Siamo orgogliosi – ha osservato l’assessora alla Pubblica Istruzione del Comune di Mantova Serena Pedrazzoli – di poter garantire ogni estate un’ampia scelta di servizi alle famiglie, sia in un’ottica di conciliazione vita-lavoro che di crescita personale dei bambini, coinvolti in stimolanti attività di gruppo capaci di alimentare, tra le altre, anche le loro competenze relazionali. Altrettanto importante, per noi, è assicurare la gratuità dei servizi estivi alle famiglie in maggiore difficoltà economica, segno distintivo della nostra azione amministrativa”.

I Cred comunali si svolgeranno nelle scuole Anna Frank, Maria Montessori e Vittorino da Feltre nei mesi di luglio e agosto, con la possibilità di scegliere il part time o il full time. Per maggiori informazioni riguardo ad orari e servizi si può accedere al sito del Comune di Mantova www.comune.mantova.it Area Tematica Nidi Scuola Istruzione.

Le iscrizioni ai Cred comunali sono aperte dal 15 aprile alle 20 del 27 aprile, mentre le graduatorie saranno pubblicate entro il 15 maggio sul sito del Comune e presso gli uffici del settore Servizi Educativi.

Il costo dei Cred sarà calcolato su base settimanale e dipenderà dalla situazione Isee del nucleo familiare, risultando gratuito per valori inferiori ai 5164 euro. Sarà possibile, inoltre, acquistare il servizio pasto con le stesse modalità e tariffe previste durante l’anno scolastico.

Le associazioni territoriali organizzeranno invece ulteriori servizi estivi, come il San Pio X Camp 2024, il Centro Estivo in Natura nel Bosco, il Campo Estivo Forus, il Servizio a Casa Tagesmutter, il Cano Camp e il Pingu’s English Summer Camp. Per le iscrizioni a tali servizi è necessario mettersi in contatto con il singolo gestore, a partire dai contatti indicati nella locandina pubblicata sul sito del Comune.

Tra pochi giorni il Comune metterà a disposizione anche la brochure dei servizi estivi 6-12 anni.