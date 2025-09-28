I luogotenenti Perroni e Rizzitelli promossi al grado superiore di luogotenenti carica speciale

MANTOVA – Hanno raggiunto l’apice della carriera militare, come sottufficiali, raggiungendo il grado di Luogotenente Carica Speciale. Ieri mattina, nell’ufficio del comandante provinciale dei Carabinieri di Mantova, Pancrazio Dario Vigliotta si è svolta una sobria cerimonia di consegna del grado apicale a due colonne portanti del Comando: i luogotenenti Antonino Perroni e Massimo Rizzitelli. Il grado di luogotenente carica speciale è il grado apicale del ruolo marescialli dell’Arma dei Carabinieri e rappresenta il simbolo di eccellenza e professionalità. Il luogotenente Antonino Perroni si è arruolato nell’Arma nel 1989 come carabiniere ausiliario. Dopo aver frequentato la Scuola Sottufficiali per due anni, è stato destinato alla stazione di Sabbioneta per poi essere trasferito a Viadana, Curtatone e nel 2000 a Mantova come responsabile del Servizio Amministrativo Provinciale del Comando Provinciale. Dal 2024 è stato trasferito al Nucleo Informativo incardinato nel Reparto Operativo, un reparto d’eccellenza dell’Arma dei Carabinieri. Il luogotenente Massimo Rizzitelli ha iniziato la carriera militare come Ufficiale di complemento dell’Arma dell’Esercito di Artiglieria. Nel 1997 frequenta il corso biennale diventando Sottufficiale. Dalla Scuola Marescialli e Brigadieri dei Carabinieri di Vicenza è arrivato alla stazione di Revere nel 2001. Dal 2006 lavora presso il Comando Provinciale di Via Chiassi come Capo Sezione Operazioni e Logistica. È laureato in giurisprudenza, docente di corsi antincendio ed insegnante di informatica, è anche Cavaliere al merito della Repubblica Italiana.