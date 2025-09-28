Vigili del fuoco in supporto a Monza tra sacrificio e carenza d’organico

MANTOVA – La Uil Pa Vigili del Fuoco di Mantova esprime un sentito ringraziamento a tutto il personale operativo del Comando che, negli ultimi giorni, è stato impegnato nella provincia di Monza, duramente colpita dalle recenti condizioni meteo avverse. Le squadre intervenute hanno dimostrato ancora una volta grande spirito di altruismo, professionalità e dedizione al servizio della collettività, lavorando senza sosta per portare aiuto a cittadini e comunità in difficoltà. “Il personale del Comando di Mantova – sottolinea la Uil Pa Vigili del Fuoco di Mantova – ha dato prova di straordinaria disponibilità e senso del dovere, confermando l’altissimo livello di competenza che contraddistingue il Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco. Tuttavia, queste emergenze mettono in evidenza le croniche carenze di organico e la necessità di garantire risorse adeguate per il parco mezzi.” Il sindacato rimarca infatti l’urgenza di implementare i fondi destinati alla riparazione dei mezzi anche della colonna mobile, spesso utilizzati in condizioni limite, e di dotare i Comandi di nuovi veicoli di ultima generazione, più sicuri, efficienti e all’altezza delle sfide che gli operatori sono chiamati ad affrontare. “Ringraziamo ogni singolo Vigile del Fuoco per l’impegno profuso – conclude il segretario provinciale Ferdinando D’Anna – ma riteniamo indispensabile che le istituzioni intervengano concretamente, affinché la generosità e la professionalità del personale non siano costantemente ostacolate da mezzi insufficienti e da un organico ridotto rispetto alle reali necessità del territorio”. Nei giorni scorsi, infatti, dal comando provinciale dei vigili del fuoco di Mantova sono partiti quattro uomini in supporto ai colleghi della provincia di Monza e Brianza, colpita da una forte ondata di maltempo a inizio settimana. Oltre ai quattro vigili del fuoco da Mantova è partita anche una idrovora per i prosciugamenti. L’emergenza sul territorio brianzolo è rientrata completamente un paio di giorni fa.