Identificato dai carabinieri l’autore dell’aggressione in via Broletto

MANTOVA La Sezione Operativa del Nucleo Operativo e Radiomobile (N.O.R.) dei Carabinieri di Mantova ha portato a termine, con efficacia e tempestività, le indagini relative a un’aggressione verificatasi la sera dell’11 settembre scorso in via Broletto. Grazie a un’articolata attività investigativa, basata su riconoscimenti fotografici, analisi di immagini video e preziose testimonianze, è stato identificato e deferito in stato di libertà l’autore del fatto.

L’episodio, scaturito da motivi futili, ha visto l’aggressore colpire la vittima con un taglierino all’orecchio, procurandole lesioni di lieve entità, per le quali la persona offesa ha rifiutato le cure mediche. La denuncia querela è stata formalizzata il 13 settembre scorso, consentendo così di finalizzare le indagini già avviate nell’immediatezza dei fatti ed accertare che l’aggressione era avvenuta in luogo diverso da quello in cui la vittima era stata soccorsa.

Per tali motivi l’aggressore, un 38enne marocchino, è stato deferito alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Mantova perché ritenuto responsabili, in ipotesi accusatoria, del reato di lesioni aggravate dall’utilizzo dell’oggetto atto ad offendere.

I Carabinieri di Mantova, unitamente alle altre Forze dell’Ordine, ribadiscono così il loro costante impegno nella tutela della sicurezza e dell’ordine pubblico garantendo, oltre ai continui servizi di controllo del territorio per la prevenzione di condotte illecite, un’azione investigativa tempestiva ed efficace a tutela della serenità della comunità.