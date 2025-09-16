Ricattava un connazionale che aveva fatto arrivare illegalmente in Italia. In manette un 43enne indiano

CASTEL GOFFREDO Lo aveva fatto entrare illegalmente in Italia, salvo poi pretendere il pagamento di somme di denaro sempre più ingenti, arrivando persino a trattenere il suo passaporto come garanzia e costringendolo a richiedere lo “status” di “Rifugiato”. Con queste accuse, un 43enne indiano, già conosciuto alle Forze dell’Ordine, è stato arrestato in flagranza di reato dai Carabinieri della Stazione di Castel Goffredo perché ritenuto responsabile, in ipotesi accusatoria, dei gravi reati di tentata estorsione continuata e lesioni personali aggravate in danno di un connazionale 29enne. L’episodio è accaduto nella mattinata di Domenica 14 settembre quando il 43enne, trovandosi a bordo del proprio motociclo, incrociava il connazionale a bordo della sua bicicletta. Quindi lo bloccava, tagliandogli la strada, lo aggrediva fisicamente, sferrandogli vari colpi alla testa con il proprio casco, e lo minacciava, intimandogli di consegnargli una somma di denaro. Grazie ad una richiesta di intervento giunta al NUE112, sul posto giungevano in pochi istanti i Carabinieri della Stazione di Castel Goffredo che si trovavano poco distanti in servizio di pattuglia, sorprendendo l’aggressore mentre stava ancora colpendo la vittima. L’uomo veniva immediatamente bloccato dai Carabinieri, che provvedevano subito a richiedere l’intervento anche dei sanitari che, giunti sul posto, prestavano le prime cure del caso al 29enne, per poi condurlo presso il pronto soccorso dell’Ospedale di Castiglione delle Stiviere, ove veniva ricoverato in prognosi riservata ma non in pericolo di vita. Secondo la ricostruzione degli inquirenti, l’arrestato dopo aver fatto entrare illegalmente la vittima sul territorio italiano, aveva richiesto una somma di denaro, in parte già versata, trattenendone il passaporto fino al saldo della cifra richiesta a titolo di spese per il viaggio e per l’ingresso clandestino in Italia. Una condotta che, oltre a costringere il 29enne in un costante stato di soggezione, si sarebbe concretizzata con continue minacce e violenze. L’arrestato, dopo le formalità di rito, è stato condotto presso la casa circondariale di Mantova a disposizione dell’Autorità Giudiziaria, in attesa della convalida dell’arresto.