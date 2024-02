Igiene urbana: gli zozzoni costano alla collettività più di 150mila euro l’anno

MANTOVA Sono quantificati in circa 150mila euro gli “extra” versati annualmente dal Comune a Mantova Ambiente per rimediare all’inciviltà di molti cittadini. La contrattualistica ordinaria fra l’ente e la multiutility infatti non contempla la rimozione di spazzatura abbandonata al di fuori dei punti di raccolta.

Sacchetti abbandonati negli orari e nei luoghi sbagliati, deiezioni animali non raccolte, rifiuti ingombranti nei quartieri… A fronte di queste occorrenze l’assessore all’ambiente Andrea Murari ha messo in atto, su input del sindaco Mattia Palazzi, quella che ormai passa come “Operazione città pulita”. Intanto, uno step di confronto pubblico: sta proseguendo infatti il tour dell’assessore nei quartieri a contatto con i cittadini per prendere nota delle richieste: «Ma quanto ci costa chi non rispetta le regole?», sbotta Murari.

«È chiaro – commenta l’assessore – che l’inciviltà ha un costo, ma è nostro dovere intervenire il più rapidamente possibile per garantire quartieri puliti alle tante persone che rispettano le regole e hanno il diritto di vivere in un luogo in ordine. Siamo riusciti ad avere tempi di risposta eccezionali alle segnalazioni che ci arrivano, quasi in tempo reale. C’è grande prontezza da parte del servizio operativo di Mantova Ambiente, e i giri che stiamo facendo nei quartieri coi residenti ci aiutano a identificare i punti critici».

Fondamentale, prosegue Murari, «è intervenire tempestivamente per pulire, ma altrettanto importante è cercare di sanzionare, cosa ovviamente non semplice. Abbiamo installato videosorveglianza fissa e fototrappole nei punti più critici e la polizia locale è al lavoro. Non a caso nel giro che faremo il 22 a Lunetta, Frassine e Virgiliana ho chiesto di esserci anche a loro per affrontare il tema sanzioni. E per questo abbiamo alzato le multe per chi abbandona rifiuti o non raccoglie le deiezioni animali rispettivamente a 500 e 300 euro».

In consuntivo: «Le attività extra che abbiamo attivato negli anni sommando recuperi straordinari di rifiuti, lavaggi extra di strade e marciapiedi, aumento delle persone e dei turni che svolgono spazzamento e svuotamento cestini, pronto intervento su segnalazioni, supera i 150mila euro l’anno. Il sindaco ha inoltre annunciato un piano speciale per il centro a cui sta lavorando e che sarà quotato nelle prossime settimane» conclude Murari.