Rugby serie B – Caimani scatenati con i Lyons

Livorno Osservato il turno di riposo, i Caimani Viadana ritornano in campo e lo fanno al top, superando in trasferta i Lyons Amaranto per 36-17. Partita mai in discussione per i gialloneri, che tornano da Livorno con una vittoria e 5 punti importanti, conquistati dopo un’ostica sfida complice anche il campo non in ottime condizioni.

«Per fortuna ci sono i Caimani che danno morale e soddisfazioni – afferma il presidente Giulio Arletti – Non era facile imporsi su un terreno duro e difficile contro una compagine di livello. Alla fine abbiamo vinto e siamo contenti». Con questa vittoria i gialloneri sono secondi a pari merito con la Florentia a quota 31 e a 6 lunghezze dal Modena capolista con 37.

A Livorno partenza sprint con un netto 0-12 nei primi 20’ grazie alle mete di JP Gamboa e Fierro. Magni al 30’ sblocca per i Lyons, ma Cafarra va in meta per i Caimani. Magni ancora tra marcatura e trasformazione tiene a galla i suoi. Nella ripresa doppietta di M. Paternieri con trasformazione di Brisighella per il 10-31. Livorno risponde, ma ormai è tardi e la gara si chiude sul 17-36 per i gialloneri.