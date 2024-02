Scherma – I giovanissimi Chiara Rubin e Nicolò Bonatti in bella evidenza al “Città di Desio”

Mantova Nello scorso weekend si è svolto a Desio, presso il Palafitline, il 31esimo Trofeo Città di Desio con circa 500 atleti presenti. Chiara Rubin, unica atleta di Mantova Scherma, ha partecipato alla competizione nella categoria mista Ragazze/Allieve (classi 2010/11). Sabato si è classificata al 18esimo posto nella spada. Dopo un buon girone (4 vittorie e 2 sconfitte), ha perso 14-15 ai 16esimi contro un’atleta di Varese. Domenica, nella gara di fioretto, si è piazzata 12esima, sconfitta nella diretta per gli ottavi dalla comasca Borghetti giunta poi seconda.

Domenica ha gareggiato tra gli Under 14 anche il fiorettista mantovano Nicolò Bonatti, in forza al Club Scherma Leonessa di Brescia, accompagnato dal tecnico Carolina Pizzini. Il giovane atleta ha dato prova di grande maturità dimostrando, dopo un inizio sottotono, capacità di ripresa che gli ha consentito di concludere il girone con tre vittorie e tre sconfitte. Nicolò ha quindi conquistato agevolmente la vittoria nel match dei sedicesimi, per poi cedere il passo nel turno successivo che gli avrebbe garantito l’accesso tra i primi 8 classificati. La prova si è conclusa con un ottimo 13° posto.