Il cantante Deci sceglie il cortile di Casa del Mantegna per il nuovo video del brano Invisibili

MANTOVA Il cortile di Casa del Mantegna è stata ieri la location per un video musicale di una promessa della musica mantovana.

Il cantante Francesco Merlotti meglio noto come “Deci”, ha girato il video della canzone “Invisibile” in uscita a metà novembre su tutti gli store digitali. La canzone è stata scritta con la collaborazione del compositore Andrea Amati ed è stata prodotta da Fabio Vaccari e Lorenzo Sattin.