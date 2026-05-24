Tamburello serie A m – Solferino a Dossena per la vetta solitaria. Ceresara al tie-break, Cavrianese sul velluto

Mantova Ultima giornata d’andata per la massima serie. Tre gli anticipi andati in scena ieri. Dopo quasi cinque ore di battaglia, al termine di una partita spettacolare, il Ceresara ha avuto la meglio sull’Arcene, che si era aggiudicato il primo set. Veemente la reazione dei collinari, poi nel tie-break i mantovani sono partiti forte, ma gli orobici non hanno mollato fino all’ultimo quindici. «Nel primo set abbiamo perso due quaranta pari. Loro sono stati bravi e molto aggressivi – commenta il presidente Fabrizio Pezzini -. Ci hanno messo in difficoltà: noi siamo partiti male, ma ci siamo ripresi alla grande nel secondo set. Tie-break tirato fino all’ultimo quindici, bravi noi a reggere, ma complimenti anche agli orobici». In Valpolicella, facile successo della Cavrianese sul fanalino di coda Valgatara per 2-0. «La squadra ha giocato molto bene – afferma il dt Alessandro Nobis – affrontando la partita con la giusta concentrazione per evitare sorprese». Pronostico rispettato per il Segno che in casa ha battuto il Bardolino 2-0. Oggi sarà il giorno dell’attesissimo scontro al vertice tra Dossena e Solferino, grandi favorite per la conquista di scudetto e trofei. Le due squadre si presentano all’appuntamento a punteggio pieno: nemmeno un punto perso nei primi otto turni, forti di formazioni solide e complete in ogni reparto. Sarà il primo round di una sfida che caratterizzerà molto probabilmente il proseguo della stagione e facile quindi prevedere una gara equilibrata ed aperta a qualsiasi risultato, tra due team desiderosi di superarsi a vicenda per chiudere in vetta il girone di andata. A chiudere Castellaro-Castelli Calepio, con il team virgiliano reduce dalla vittoria piena contro il Bardolino, che proverà ad allungare ulteriormente rispetto alle formazioni in lotta per la permanenza in serie A tra le quali proprio gli orobici, che affamati di punti, faranno il loro nel tentativo di espugnare lo sferisterio collinare.

Ultimo turno d’andata anche per una combattutissima serie cadetta. Nell’anticipo di ieri pomeriggio il Noarna ha sbancato 0-2 il sferisterio di Valle San Felice. In serata si è giocata Cereta-Fumane. Oggi la capolista Castelnuovo è impegnata sul non facile campo di Arcene. Nel segno dell’equilibrio Cinaglio-Fontigo e Cavaion-Sporminore.