La nobile arte venerdì 29 a Montanara con l’evento targato Boxe Mantova

Mantova Venerdì 29 alle ore 21 il colpo del gong darà inizio al primo atteso evento targato Boxe Mantova di questo 2026. Il ring sarà montato nella splendida cornice di Parco Pagnani a Montanara (in via Roda), e le emozioni che solo la “nobile arte” sa regalare saranno le protagoniste della serata inaugurale di ‘Mayday 26 – La Festa di Montanara’, organizzata dall’AS Curtatone 1902 del presidente Marco Madella, grande appassionato di pugilato. Il pubblico potrà assistere a incontri spettacolari e ricchi di adrenalina, con atleti pronti a darsi battaglia sul ring davanti agli appassionati mantovani. Il maestro Bruno Falavigna ha allestito un ricco programma articolato in otto incontri, di cui sette dilettantistici prima del ‘main event’ professionistico sulla distanza delle sei riprese con il portacolori della Boxe Mantova Antonio Mondillo, il quale affronterà il croato Matija Maderic. Il napoletano, mantovano d’adozione, Mondillo, seguito dal procuratore sportivo Francesco Ventura, dopo una brillante carriera dilettantistica che l’ha visto per due volte laurearsi vicecampione italiano, è passato professionista nel 2025, anno nel quale ha disputato tre buoni incontri, senza però riuscire ad ottenere la prima vittoria (due pareggi e una sconfitta). Negli ultimi mesi Mondillo ha seguito un rigido regime alimentare e di allenamento per scendere di una categoria e aumentare la propria competitività, passando dai massimi leggeri (fino a 90,7 kg) ai mediomassimi (fino a 79,4 kg). Venerdì prossimo a Montanara il primo importante test con il debuttante croato Maderic, ai danni del quale cercherà con tutte le proprie forze di ottenere il primo successo tra i pro.

Nella cornice dilettantistica saranno cinque gli allievi biancorossi del maestro Falavigna in azione: Cesar Apolinario Da Costa, Caterina Falavigna, Nicolò Segala, Sabry Toumi e Matteo Rossato, oltre a Soumah Kandet della Mantova Ring di Massimo Di Padova. Una serata di sport, passione e grande spettacolo sotto le stelle, capace di unire tradizione pugilistica e spirito di festa nel cuore di Montanara. Le operazioni di peso e la conferenza stampa si terranno giovedì 28 alle ore 17 in municipio a Curtatone in Piazza Corte Spagnola 1.