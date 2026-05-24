Automobilismo – Advance presenta Carlo Tamburini durante il passaggio della 1000 Miglia

Mantova Nel cuore di una delle settimane più attese dagli appassionati di motori, Mantova si prepara ad accogliere un evento che unisce tradizione, talento e futuro dell’automobilismo italiano. In concomitanza con il grande ritorno della 1000 Miglia in città, Advance Agenzia di Comunicazione presenta “Carlo Tamburini”, appuntamento dedicato al giovane pilota mantovano che sta conquistando il panorama nazionale del motorsport. L’evento, patrocinato dal Comune di Mantova e dalla Provincia di Mantova, si svolgerà sabato 13 giugno 2026 nella straordinaria cornice esterna di Palazzo Te.

La giornata firmata Advance, in collaborazione con Essence Events, rappresenterà un momento speciale non solo per gli appassionati di auto e competizioni, ma anche per tutta la città, che avrà l’occasione di celebrare una delle sue eccellenze sportive più promettenti, nonché l’unico mantovano che corre in GT con un team ufficiale Ferrari. Tamburini è oggi uno dei giovani talenti italiani più interessanti nel mondo delle corse. A soli 19 anni aveva già conquistato il titolo di Vicecampione GT2 con Maserati Corse, dimostrando velocità, maturità e capacità tecniche fuori dal comune. Nel 2026 gareggia nel Campionato GT Italia al volante della Ferrari 296 GT3, una delle vetture più spettacolari e performanti del panorama del Gran Turismo internazionale.

L’evento esclusivo Advance (agenzia di comunicazione e sponsor manager di Tamburini) nasce con l’obiettivo di raccontare il percorso sportivo e umano di “Tamburace”, offrendo al pubblico la possibilità di conoscere da vicino il pilota, la sua storia e le sue ambizioni. L’atmosfera sarà resa ancora più suggestiva dal passaggio della 1000 Miglia, la leggendaria corsa definita da Enzo Ferrari “la gara più bella del mondo”, che proprio a Mantova vivrà la penultima tappa prima dell’arrivo finale a Brescia.

Il programma della giornata prevede il transito delle vetture storiche della 1000 Miglia nel centro storico cittadino, seguito dallo spostamento negli spazi esterni di Palazzo Te, dove le auto verranno parcheggiate e i piloti sosteranno per il pranzo prima della ripartenza. In questo scenario unico sarà allestita l’area hospitality firmata Advance: un elegante spazio dedicato agli ospiti, pensato per vivere l’emozione di conoscere dal vivo Carlo Tamburini, tra motori e convivialità. Gli invitati potranno assistere al passaggio delle auto degustando un aperitivo in un’area riservata, immersi nell’atmosfera esclusiva della manifestazione. Al centro della hospitality sarà inoltre allestita una zona dove il pubblico potrà ammirare la Ferrari 296 GT3 guidata da Carlo Tamburini nel Campionato GT 2026. La presenza della vettura rappresenterà uno dei momenti più attesi della giornata, offrendo agli appassionati l’opportunità di osservare da vicino una vera protagonista delle competizioni GT italiane, l’auto con la quale “Tamburace” ha vinto a Misano, lo scorso 10 maggio. Non mancherà uno spazio dedicato alla stampa e alle televisioni, con un momento ufficiale di presentazione durante il quale Carlo Tamburini racconterà la propria carriera, le esperienze, le vittorie e il nuovo percorso sportivo intrapreso con Ferrari. Sarà un’occasione per approfondire il talento di un pilota che, nonostante la giovane età, ha già saputo distinguersi nel panorama automobilistico nazionale. Grande attenzione sarà dedicata anche al pubblico grazie al “Tamburace Fan Corner”, area pensata da Advance per permettere ai fan di incontrare il pilota, scattare fotografie e ricevere autografi. Un momento autentico di vicinanza tra Carlo Tamburini e tutti coloro che desiderano condividere la passione per il motorsport e sostenere un giovane talento mantovano nel suo percorso professionale.

L’evento del 13 giugno si preannuncia quindi come uno degli appuntamenti più significativi dell’estate mantovana: una celebrazione della velocità, della tradizione automobilistica italiana e soprattutto del talento di un giovane campione che porta il nome di Mantova nei circuiti più prestigiosi.