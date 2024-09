Il Centro per le Famiglie compie quattro anni. Si festeggia nel parco

MANTOVA Il Centro per le Famiglie di Mantova Insieme, che ha sede in via Ariosto 61, festeggerà il suo quarto compleanno domenica 15 settembre dalle 16 in poi al Parco Baden Powell (nel quartiere di Valletta Valsecchi). Sono previsti giochi, musica, merenda e torta di compleanno con performance di intrattenimento. L’iniziativa è promossa dal Comune di Mantova attraverso l’assessorato alle politiche e servizi per la famiglia del Comune di Mantova. Interverrà l’assessore Chiara Sortino. Sarà un evento di comunità, un momento di festa e socialità per salutare l’estate e ripartire alla scoperta delle novità che Insieme propone a partire dal 16 di settembre. La partecipazione è libera e gratuita, in caso di maltempo la festa sarà rimandata a domenica 29 settembre. Dal 16 settembre è in poi è in programma un ricco calendario di iniziative di carattere ludico-educativo, informativo e formativo, realizzate da una fitta rete di soggetti del terzo settore che, da tempo, lavorano in coprogettazione a fianco dell’ente pubblico, per garantire una continuità di servizi, tutti gratuiti, legati alla sperimentazione sociale di Insieme. Fino ad ora si sono rivolte al Centro duemila famiglie mantovane.