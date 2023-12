Il Comune di Mantova dice no ai botti. Sanzioni per chi trasgredisce

MANTOVA Il divieto di utilizzo di petardi e botti per le strade e nei luoghi pubblici del Comune di Mantova è in vigore tutto l’anno, ed è previsto nel vigente regolamento comunale di Polizia Urbana che stabilisce, all’articolo 10 lettera o), il divieto di “gettare oggetti accesi e sparare petardi, o altri simili apparecchi, nelle strade e nei luoghi di passaggio pubblico”. La violazione di tale disposizione comporta una sanzione di 150 euro, oltre, naturalmente, l’obbligo della cessazione immediata di tale attività. L’invito del Comune è dunque quello di festeggiare l’arrivo del nuovo anno in serenità ma anche in sicurezza e nel rispetto delle regole, senza rinunciare ad una serata in allegria.