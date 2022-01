Mantova, Martedì 1 Febbraio il ‘Laboratorio di Gioco di Ruolo’ per ragazze e ragazzi dai 10 ai 14 anni alla Biblioteca Baratta

MANTOVA Si terrà oggi dalle ore 16 alle ore 19 nella Sala Colonne della Biblioteca Mediatica Gino Baratta il “Laboratorio di gioco di ruolo” per ragazze e ragazzi dai 10 ai 14 anni con Lorenzo Ghetti e Mauro Nanfitò. Guerriere feroci e stregoni dagli oscuri poteri, druide guardiane di boschi e ladri con le mani nelle tasche altrui: ogni avventura inizia con degli eroi pronti a lanciarsi nel pericolo. I partecipanti al laboratorio di gioco di ruolo potranno scegliere un personaggio, formare un gruppo e affrontare l’avventure che li attende. Laboratorio gratuito con prenotazione obbligatoria vincolante fino ad esaurimento posti: per iscriversi inviare una mail a barattapiu@comune.mantova.gov.it o telefonare allo 0376-352732. Specificare nome ed età del partecipante, nome e cognome genitore, recapito telefonico. I partecipanti con età superiore a 12 anni dovranno essere in possesso di Green Pass rafforzato.

Paolo Zordan