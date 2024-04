Porto Mantovano, il candidato Maria Paola Salvarani: “Massimo impegno per una rinascita agricola sostenibile”

PORTO MANTOVANO – Maria Paola Salvarani, candidata sindaco di Porto Mantovano, ha presentato un ambizioso progetto per promuovere e sostenere l’agricoltura nel territorio, riconoscendone il ruolo di fondamentale importanza che riveste anche nell’economia locale. Con la volontà di creare una filiera agricola solida e integrata, la candidata ufficiale del centrodestra e delle civiche di appoggio si impegna a collaborare attivamente con il Governo e la Regione, conscia di poter contare sul sostegno dell’assessore regionale all’Agricoltura, Alessandro Beduschi. «L’agricoltura è il cuore pulsante della nostra comunità e il motore trainante della nostra economia. Con questo piano – precisa Salvarani – vogliamo incentivarne lo sviluppo di qualità, promuovendo le colture sostenibili e tipiche della nostra terra e proteggendo i nostri prodotti con la Denominazione comunale d’origine». Le azioni chiave proposte dalla candidata si suddividono in cinque punti basilari, ossia: incentivare lo sviluppo dell’agricoltura garantendo la valorizzazione e l’autenticità dei prodotti locali attraverso la creazione del registro Deco; promuovere la competitività delle aziende agricole; sostenere la vita aggregativa attraverso manifestazioni culturali, enogastronomiche e sportive per animare il territorio e incentivare la vita comunitaria, creando contestualmente opportunità di incontro e scambio tra produttori e consumatori; rilanciare i prodotti tipici portuensi, con l’impegno a supportare attivamente le aziende produttrici del posto; predisporre un piano mirato per contenere la proliferazione delle nutrie nel territorio e garantire la protezione delle colture agricole. «Investire nell’agricoltura – sottolinea – significa investire nel futuro di Porto Mantovano, garantendo prosperità economica, tutela ambientale e coesione sociale». Dal canto suo, l’assessore regionale Beduschi si è sbilanciato sulla Salvarani, producendo un vero “endorsement”: «Conosco personalmente la sua competenza e la sua capacità nel gestire le sfide che il nostro territorio è chiamato ad affrontare, per questo ritengo sia la persona giusta per far sì che a Porto vi sia un vero cambiamento. Inoltre, Maria Paola Salvarani è l’unico candidato che può garantire una leadership efficace per il Comune e proiettare Porto Mantovano verso una nuova fase orientata al benessere della comunità».

Matteo Vincenzi