L’estate goiteste parte con “Favole in concerto”

GOITO – Con il concerto dal titolo “Favole in concerto”, in programma lunedì 20 giugno a partire dalle 21, l’estate goitese si arricchisce di nuove proposte per momenti di divertimento e di socializzazione.

Anche quest’anno gli appuntamenti predisposti dal Comune, in particolare dall’assessorato alle manifestazioni, guidato da Federica Baldini, avranno come quartiere generale Piazza della Rocca. Un angolo caratteristico e affascinante della città di Sordello che ben si coniuga con eventi di varia natura, da quelli artistici a quelli culturali.

Protagonisti della serata, che prevede l’ingresso gratuito, saranno musicisti dell’Orchestra Sinfonica dei Colli Morenici diretta dal maestro Nicola Ferraresi.

Per l’occasione con loro sul palco salirà anche Alberto Branca nel ruolo di voce narrante.

Si tratta di uno spettacolo che saprà toccare le corde emozionali delle persone di tutte le generazioni.

Per disporre di maggiori informazioni o prenotare il posto a sedere è possibile contattare attraverso whatsapp il numero 379 2618173 oppure inviare una mail all’indirizzo: orchestradeicollimorenici@gmail.com.

In caso di maltempo lo spettacolo verrà proposto nel teatro goitese “Sala Verde”. Paolo Biondo