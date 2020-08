Investita da un’auto, grave donna di 72 anni

SOLFERINO Una ferita al capo e una frattura al braccio destro. Ora è ricoverata all’ospedale di Cremona, dove è giunta per mezzo dell’elisoccorso, la 72enne S.M., che ieri mattina verso le 10.30 è stata investita da un’auto in via Marconi. Sul posto per i rilievi di rito è giunta la polizia stradale.

Come di preciso l’incidente si sia verificato non sarebbe ancora del tutto chiaro. Sta di fatto che mentre la 72enne, che abita in paese, stava camminando lungo la strada, è stata investita da un’automobile. La quale, per fortuna, in quel momento non stava procedendo a velocità troppo elevata. Ma nonostante questo la donna è finita rovinosamente a terra, procurandosi una ferita al capo e una frattura al braccio destro.

Subito sono scattati i soccorsi, chiamati dall’automobilista stesso. Sul posto sono arrivati i sanitari del 118 con un elisoccorso partito da Brescia e la polizia stradale. Dopo essere stata stabilizzata, la donna è stata caricata sull’elicottero con il quale è poi stata portata all’ospedale di Cremona. La 72enne non sarebbe in pericolo di vita, ma in ogni caso ha rimediato traumi piuttosto seri per i quali si trova tutt’ora ricoverata nell’ospedale cremonese ed è tenuta monitorata dal personale sanitario.