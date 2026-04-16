Il Macia non ce l’ha fatta. E’ morto 12 giorni dopo l’incidente e ha donato gli organi

MANTOVA Non ce l’ha fatta Massimiliano Sacchieri, per tutti il “Macia”, il 46enne di Mantova vittima di un gravissimo incidente avvenuto lo scorso 4 aprile è deceduto questa mattina all’ospedale Civile di Brescia dove era stato trasportato direttamente con l’eliambulanza e ricoverato in Terapia Intensiva. L’incidente era avvenuto intorno alle 14 del sabato di Pasqua; il 46enne era stato trovato a terra privo di conoscenza lungo la rampa di accelerazione per l’immissione nella corsia Nord dell’A22. Poco prima era entrato al casello di Mantova Nord in sella alla sua Ducati. Trasportato all’ospedale di Brescia dall’eliambulanza giunta da Bergamo era stato ricoverato direttamente in terapia intensiva, dove è rimasto per 12 giorni senza mai riprendere conoscenza. Oggi è stata infine dichiarata la morte cerebrale e a seguire è stato eseguito l’espianto degli organi, una volontà, quella della donazione degli organi, che il 46enne aveva sempre manifestato. Massimiliano Sacchieri era molto conosciuto negli ambienti del tifo biancorosso. Sabato al Martelli in occasione della partita con l’Avellino gli ultras della Curva Te gli dedicheranno la coreografia.