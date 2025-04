Il messaggio del Vescovo Busca: Grazie papa Francesco. Il mondo si sente oggi “orfano” di un punto di riferimento

MANTOVA Di seguito il messaggio del Vescovo di Mantova, Monsignor Marco Busca per la scomparsa di Papa Francesco.

Cari fratelli e sorelle,

papa Francesco ha portato a termine la sua missione di Servus servorum Dei, questo era il titolo proprio del pontefice che più gli piaceva. Lo accompagniamo nelle braccia del Padre che – come lui stesso non si stancava mai di ricordarci – è “un Dio di misericordia”. La nostra preghiera per lui è accompagnata da sentimenti di filiale affetto e gratitudine uniti all’impegno di custodire la sua testimonianza e i suoi insegnamenti. Il mondo si sente oggi “orfano” di un punto di riferimento non solo per i cattolici e i credenti, ma per molte persone comuni e per quanti rivestono ruoli di responsabilità civile. Nella sua ultima autobiografia, Francesco scriveva “…la Chiesa andrà avanti, nella sua storia io non sono che un passo”. Sentiva di aver contribuito lungo il suo pontificato alla riforma della Chiesa per farla camminare sulla strada della creatività, della comprensione delle sfide della contemporaneità, dell’universalità. E concludeva invitando ciascuno a proseguire la strada “…lottando con tenerezza e con coraggio… Io sono solo un passo”.

Grazie a papa Francesco per i passi fatti insieme in questi dodici anni. Vegli ancora sui passi che ciascuno di noi è chiamato a fare perché la Chiesa del futuro sia sempre più secondo quella gioia del Vangelo che il mondo ha saputo apprezzare in questo nostro papa.