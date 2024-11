Il Natale apre le porte in piazza Virgiliana. Oggi il villaggio, la pista di pattinaggio sarà utilizzabile dalla settimana prossima

MANTOVA Le prossime festività natalizie saranno per Mantova l’occasione per trasformarsi, per il nono anno consecutivo, nel Villaggio di Natale con chalet, pista di pattinaggio e trenino turistico, grazie ai tradizionali Mercatini di Natale. Ancora una volta sarà Piazza Virgiliana a rivestire il ruolo di cuore pulsante di questo evento allestito dall’associazione 46100 Live e che vedrà accendersi i propri riflettori oggi alle 11.30, mentre la cerimonia d’inaugurazione avverrà il 16 novembre. In tale contesto saranno predisposti 50 chalet che ospiteranno produttori dell’intero Stivale che proporranno dagli oggetti artigianali alle decorazioni natalizie, dalle idee regalo alle prelibatezze della tradizione gastronomica nazionale. Il villaggio natalizio sarà visitabile il sabato e la domenica dalle 10 alle 19 mentre la pista di pattinaggio sul ghiaccio sarà in funzione dal 16 sino al 12 gennaio nei medesimi orari. Ieri nella sala consiliare del Comune, in un’atmosfera di forte entusiasmo, si è tenuta la passerella di presentazione della manifestazione e dei suoi contenuti alla presenza dell’assessore Iacopo Rebecchi e del responsabile del team organizzatore, Alessandro Carbonieri. Per quel che concerne invece il trenino turistico, che attraverserà le vie principali della città alimentando l’affascinante atmosfera natalizia che si creerà per l’occasione e favorendo l’arrivo dei turisti a piazza Virgiliana, sarà operativo dal 9 novembre al 6 gennaio. Il punto di partenza ed arrivo sarà piazza Mantegna. “Tra i mercatini di Natale – sottolinea Carbonieri – la pista di pattinaggio, il trenino turistico e i vari eventi che saranno proposti nel corso di questo importante vetrina intendiamo offrire ai mantovani e a tutti coloro che giungeranno nel capoluogo virgiliano una bellissima esperienza natalizia”. “I Mercatini di Natale – sottolinea Rebecchi – sono divenuti ormai per Mantova una tradizione che riesce a creare grande interesse tra le persone e a portare nella nostra città migliaia di visitatori”.