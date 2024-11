Fede e turismo: anche i commercianti si preparano al Giubileo

MANTOVA Come coniugare il turismo con i grandi appuntamenti della fede? Se ne è parlato ieri a Firenze, nella cornice della seconda edizione del Forum Internazionale del Turismo, dove si è svolta una tavola rotonda dedicata al Giubileo 2025, un’occasione di confronto tra i principali attori del settore turistico italiano e i rappresentanti istituzionali.

Moderata dal giornalista Nicola Porro, la discussione ha visto la partecipazione di Daniela Garnero Santanché, ministro del turismo, Franco Gattinoni, presidente Fto, Roberto Gualtieri, sindaco di Roma, Elena Palazzo, assessore al turismo della Regione Lazio, e Gianni Rebecchi, presidente di Assoviaggi e di Confesercenti Mantova. Presenti anche monsignor Rino Fisichella, Pro-Prefetto del dicastero per l’evangelizzazione e responsabile del Giubileo 2025, e Francesco Rocca, presidente della Regione Lazio.

Nel suo intervento, Rebecchi ha lanciato un appello per sfruttare il Giubileo come occasione per promuovere l’intero territorio italiano, non limitando i flussi turistici alla sola Roma.

«Sarebbe auspicabile una campagna promozionale per incentivare questi visitatori a scoprire anche altre regioni d’Italia, seguendo la logica degli antichi cammini che collegavano i territori», ha dichiarato Rebecchi, evidenziando come i 32 milioni di visitatori previsti rappresentino un’opportunità unica per mettere in luce le bellezze di tutto il Paese.