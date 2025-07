Il Parmigiano Reggiano sbarca in centro a Mantova

MANTOVA – A fine settembre sarà aperto un nuovo punto vendita e degustazione in corso Umberto I, dal civico 14 al 20, dove si trovava il negozio Simon Sport. Sbarcherà, dunque, in centro storico il Parmigiano Reggiano del caseificio “4 Madonne”. È la prima volta che il negozio supera i confini della Regione Emilia Romagna portando il prodotto Dop, eccellenza della filiera agroalimentare italiana, a Mantova.

L’iniziativa è stata illustrata ieri mattina nella Sala Consiliare del Comune di Mantova dal sindaco Mattia Palazzi e dal presidente del caseificio 4 Madonne Cooperativa Agricola, Andrea Nascimbeni, che sono stati introdotti da Giovanna Usvardi. Lo spazio occupa all’esterno quattro vetrine, mentre la superficie dell’area è di 100 metri quadrati. All’interno si potrà trovare il punto vendita, con i prodotti classici del caseificio, anche biologici, e uno spazio attrezzato di venti posti dove si potranno consumare gli aperitivi e assaggiare il Parmigiano Reggiano. Inoltre, sarà possibile rivolgersi ad un punto informativo per prenotare le visite turistiche alle realtà casearie in Emilia.

“È con grande piacere che oggi siamo qui – ha osservato Andrea Nascimbeni – a testimoniare un legame profondo con la terra, con la cultura e con il futuro. Il nostro Parmigiano Reggiano nasce da una storia cooperativa fatta di persone, biodiversità, territorio e innovazione. Essere qui significa condividere questi valori e costruire nuove sinergie”. L’idea di aprire a Mantova è stata suggerita dal sindaco Palazzi, dopo una visita al caseificio emiliano. “La cooperativa ha deciso di investire nella nostra città – ha commentato Palazzi –. È un atto di coraggio di imprenditori non mantovani che investono nella nostra città. Sono contento che un marchio storico, un’eccellenza del nostro Paese, come il caseificio 4 Madonne, che esiste dal 1967, abbia scelto Mantova per aprire un punto vendita. Riattiviamo vetrine importanti del nostro centro storico sfitte da anni. Darà anche nuovi posti di lavoro”. A tale proposito e per chi ne vuole sapere di più c’è l’indirizzo info@caseificio4madonne.it.