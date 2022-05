Calcio a 5 serie A2 Play off – Battistoni carica il Saviatesta: “Se giochiamo da squadra nessuno ci potrà fermare”

Mantova E’ iniziata una nuova settimana e da ieri il Saviatesta è tornato al lavoro in vista della semifinale dei play off in programma sabato alle 16 in casa del Sicurlube Regalbuto, una delle sorprese di questa stagione. La formazione siciliana arriva dal successo esterno sul Cosenza per 5-3 e ora si prepara ad ospitare il Mantova, che vuole arrivare fino in fondo, alle finali di Salsomaggiore per conquistare la Serie A. Quella di sabato sarà una vera e propria battaglia e il Mantova si affiderà alla forza di un gruppo che nei primi due turni dei play off ha fatto la differenza. «Siamo tornati quelli di inizio campionato – ha commentato il laterale dei virgiliani Gerardo Battistoni – . Ci dispiace aver perso punti pesanti in campionato, specialmente nella gara con il Fossano. Non eravamo al meglio, tanti infortuni. La gara di Arzignano non fa testo, sapevamo di non avere alcuna chance». Il Mantova resta comunque una delle squadre più forti di tutta la Serie A2. «Siamo stati primi praticamente per tutto il campionato, con dei numeri importanti, ma non è bastato. Speriamo di poter chiudere al meglio la stagione con la promozione nella massima serie».

Le due vittorie nei primi turni degli spareggi hanno galvanizzato tutti e il Saviatesta, oltre ad aver acquisito maggior fiducia, sembra aver ritrovato una buona condizione fisica, nonostante qualche acciacco. «Con Lecco e Fossano si è visto – dice Battistoni – abbiamo tenuto molto bene il campo, poi è normale che anche gli avversari facciano il loro e noi dobbiamo essere bravi a far sì che certi errori non si ripetano». Tanto spavento dopo la vittoria contro il Lecco per gli infortuni di Titon e Fabinho. «Da una parte eravamo strafelici per il passaggio del turno, ma anche molto preoccupati, perché sembrava fossero infortuni molto seri. Per fortuna non è stato così e siamo felici di poter contare su di loro anche nella gara di sabato». E’ determinante in queste partite secche avere a disposizione giocatori in grado di spostare gli equilibri. E Battistoni è uno di questi. «Non credo di essere un giocatore in grado di farsi notare per qualche giocata, come magari può capitare ad altri. La verità è che se si gioca di squadra, si alza il livello di tutte le individualità. E’ la squadra che fa salire il livello del singolo e non viceversa». E con questo spirito il Mantova sta approcciando la gara di sabato. «Giocare in Sicilia non sarà semplice. E’ una squadra da temere, perché arriva da due successi esterni. Anche loro sono in salute, hanno un bravo allenatore e ottimi giocatori. Sono sicuro che con il mister riusciremo a preparare al meglio questa sfida che per noi è fondamentale». Il Mantova è tornato al lavoro al NeoLu dalla giornata di ieri. In settimana si cercherà di gestire qualche giocatore per arrivare al top alla gara di sabato. La partenza per la Sicilia è fissata per venerdì. (tombell)