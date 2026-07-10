Il Piano Caldo si allarga: a Mantova nasce la mappa dei “rifugi climatici”

Si arricchisce il Piano Caldo del Comune di Mantova, attivo dalle scorse settimane per fronteggiare l’estate più calda mai registrata in città. Al fianco delle misure già in campo a sostegno delle persone anziane e fragili, l’Amministrazione comunale presenta oggi un nuovo tassello: una mappatura dei luoghi gratuiti e disponibili dove i cittadini possono trovare sollievo dal caldo.

Si tratta dei cosiddetti “rifugi climatici”: spazi pubblici e non solo, individuati grazie alla collaborazione con enti, mondo associativo e Diocesi di Mantova, che mettono a disposizione ambienti freschi, punti d’acqua e aree verdi ombreggiate accessibili a tutti, gratuitamente.

La lista, ad oggi, comprende:7 biblioteche, 6 centri di aggregazione,18 chiese quasi 50 fontanelle e tutte le aree verdi sparse per la città

L’elenco è in continuo aggiornamento e l’Amministrazione invita la cittadinanza a segnalare eventuali altri luoghi gratuiti e disponibili che possano essere inclusi nella mappatura. Il Comune sta inoltre lavorando per dare massima diffusione ai luoghi individuati, così da renderli facilmente riconoscibili e raggiungibili da tutti.

Il Piano Caldo: le misure già attive

Il Piano Caldo del Comune di Mantova è partito nelle scorse settimane con l’obiettivo di tutelare in particolare le persone anziane e più vulnerabili della città. Il servizio resterà attivo fino a settembre e prevede:

– consegna di condizionatori portatili

– spesa a domicilio

– ritiro farmaci

– distribuzione d’acqua

Per informazioni e richieste, è possibile contattare i numeri 0376 376860 e 340 7036891, dal lunedì al venerdì, dalle 8.30 alle 11.30.

La mappa dei rifugi climatici

Biblioteche

– Biblioteca Teresiana

– Biblioteca Gino Baratta

– Biblioteca di quartiere di Borgochiesanuova

– Centro di Educazione Interculturale della Provincia di Mantova

– Biblioteca di quartiere di Colle Aperto

– Biblioteca di quartiere di Lunetta

– Biblioteca di quartiere di Te Brunetti

Centri di aggregazione

– Centro famiglie Valletta Valsecchi

– Centro famiglie A. Artoni di Lunetta

– Punto informativo Hub Centro

– Club 3 età

– Auser Formigosa Centro Sociale APS

– Centro sociale Margherita Hack

Chiese

– Duomo di Mantova (Cattedrale di San Pietro)

– Basilica di Sant’Andrea e Cripta

– San Barnaba

– Ognissanti

– San Leonardo

– Chiesa del Gradaro (Santa Maria del Gradaro)

– Santa Maria della Carità

– Sant’Egidio

– San Francesco

– San Pio X – Chiesa

– San Pio X – Cripta

– San Giuseppe Artigiano

– Chiesa di Frassino

– Chiesa di Formigosa

– Chiesa di Lunetta

– Santa Maria degli Angeli

– Chiesa di Cittadella

– Chiesa di Colleaperto

Fontanelle pubbliche

Viale Te (2), Via Fratelli Cervi, Strada Bosco Virgiliano (3), Viale Europa, Via Gaetano Spiller, Piazza Unione Europa, Viale Veneto, Via Cipata, Via Carlo Levi, Via Paolo Bentivoglio, Via Giuseppe Saragat, Via Maria Goia, Via Maestri del Lavoro, Strada Montata (2), Via Mozart, Via Pietro Torelli, Piazza Anconetta, Via Rino Gaetano, Via Val d’Ossola, Viale Divisione Acqui, Via Indipendenza, Via Venti Settembre, Via Mario Alberto, Via Gian Battista Visi, Viale Risorgimento, Piazzale Gramsci, Via Galilei, Piazzetta Tito Zaniboni, Via Peter Paul Rubens, Piazza Virgiliana (2), Lungolago Gonzaga, Strada Padana Inferiore (3), Lungolago Arlechino, Strada statale 62, Via Striggo, Viale Asiago, Via Parma, Strada Gambarara, Via Nevers, Viale dei Caduti.

Aree verdi

– Bosco Virgiliano

– Piazza Virgiliana

– Parco Periurbano

– Lungolago

– Giardini di Viale Te

– Parco Te

– Giardini di Viale Piave

– Giardini Valentini

– Giardini Hofer

– Giardini di Piazza Anconetta

– Lungolago Inferiore

– Bosco Urbano Formigosa

– Giardini Lord Baden Powell

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I cittadini che conoscono altri luoghi gratuiti e disponibili da includere nella mappa dei rifugi climatici possono segnalarlo al Settore Territorio e Ambiente del Comune di Mantova al numero 0376-338564

email :territorio@pec.comune.mantova.it