Espulso 28enne cinese: accompagnato alla frontiera dopo i controlli a Castiglione

Nel pomeriggio dell’8 luglio 2026, nell’ambito dei costanti servizi di controllo del territorio finalizzati al contrasto dell’immigrazione clandestina e al mantenimento della sicurezza urbana, i Carabinieri della Stazione di Castiglione delle Stiviere hanno proceduto al rintraccio e all’identificazione di un cittadino di origini cinesi di 28 anni, risultato senza fissa dimora.

Nel corso degli accertamenti, condotti in via Cavour, i militari dell’Arma hanno appurato che lo straniero era totalmente sprovvisto della documentazione necessaria a comprovare la sua regolare permanenza sul territorio nazionale. Le successive e più approfondite verifiche, effettuate attraverso l’interrogazione delle banche dati in uso alle Forze di Polizia, hanno inoltre permesso di far emergere come l’uomo fosse già gravato da due decreti di espulsione, emessi dalle Prefetture di Padova e Milano negli anni 2025 e 2026, a cui non aveva ottemperato.

Alla luce di quanto emerso, i Carabinieri hanno immediatamente attivato le procedure per l’espulsione previste dalla normativa vigente di concerto con l’Ufficio Immigrazione della Questura di Mantova, interessando la Prefettura per i provvedimenti di propria competenza. Il Prefetto della provincia di Mantova, Dott. Roberto Bolognesi, in considerazione della reiterata inadempienza ai precedenti provvedimenti, ha emesso un decreto di espulsione, disponendo contestualmente l’accompagnamento alla frontiera, cui è seguito il relativo ordine di accompagnamento da parte del Questore di Mantova.

Dopo la convalida del provvedimento ad opera del Giudice di Pace di Mantova, nella serata del 9 luglio i Carabinieri hanno preso in consegna il 28enne provvedendo al suo accompagnamento, sotto scorta, presso l’Aeroporto Internazionale di Milano Malpensa. Presso lo scalo aereo, lo straniero è stato affidato al Settore Polizia di Frontiera Aerea. L’uomo è stato quindi imbarcato in serata su un volo diretto nel Paese di origine, dando così concreta ed immediata esecuzione al provvedimento espulsivo.

L’operazione si inserisce nella costante e capillare attività di controllo del territorio condotta dall’Arma dei Carabinieri, finalizzata a garantire il rispetto della legalità e a contrastare tempestivamente il fenomeno dell’immigrazione clandestina, in sinergia con la Questura di Mantova, e sulla base delle determinazioni assunte in seno al Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza pubblica, presieduto dal Prefetto, Dott. Roberto Bolognesi.