Il Prefetto Bolognesi inaugura i nuovi spazi restaurati del Palazzo Ducale

Il Prefetto della provincia di Mantova Roberto Bolognesi questa mattina ha partecipato alla cerimonia di inaugurazione dei nuovi spazi espositivi del Palazzo Ducale di Mantova, interessati da un lungo periodo di restauri.

Nel corso del suo intervento di saluto il Prefetto ha, tra l’altro, sottolineato l’importanza dei lavori di restauro realizzati, che hanno interessato anche luoghi di alto valore simbolico ed identitario, avendo intersecato le vicende del Risorgimento Italiano, a testimonianza della valenza nazionale del complesso museale del Palazzo Ducale di Mantova.

Il Prefetto, nel complimentarsi con il Direttore del Museo e con i referenti di ALES SpA del Ministero della Cultura, ha altresì evidenziato che i lavori svolti sono chiara attestazione delle alte capacità di progettazione ed implementazione che sanno esprimere nel tempo anche le Amministrazioni dello Stato, nell’interesse generale.

Alla cerimonia erano presenti, oltre al Direttore del complesso museale di Palazzo Ducale Stefano L’Occaso, il Vescovo della Diocesi di Mantova Marco Busca i referenti di ALES SpA Gianluca Colabove e Matteo De Filippis ed il Presidente del Consiglio Comunale di Mantova Massimo Allegretti. che intersecano il Risorgimento italiano