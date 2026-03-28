“Incipit Offresi” fa tappa a San Benedetto Po

Venerdì 10 aprile 2026, alle ore 18.00, la Biblioteca Comunale “Umberto Bellintani” di San Benedetto Po, in via Dugoni 9/b, ospiterà una nuova tappa di “Incipit Offresi”, l’undicesima edizione del primo talent letterario itinerante dedicato ad aspiranti scrittori e scrittrici. A condurre la serata sarà Nicole Dubois, con accompagnamento musicale di Simone Pavan.

L’appuntamento è realizzato con il sostegno della Rete Bibliotecaria Mantovana, a conferma del ruolo delle biblioteche come luoghi di rete, partecipazione e crescita culturale sul territorio.

Nato nel 2014 dalla collaborazione fra Regione Piemonte e Biblioteca Archimede / Fondazione ECM, “Incipit Offresi” è un progetto di promozione della lettura che mette in relazione scrittura, biblioteche, pubblico ed editori, valorizzando in particolare anche la piccola e media editoria. Nel tempo è diventato un format riconoscibile e partecipato, capace di trasformare biblioteche e spazi culturali in luoghi vivi di incontro, ascolto e scoperta di nuovi talenti.

Il meccanismo della gara è semplice e coinvolgente: i partecipanti hanno 60 secondi per leggere il proprio incipit davanti al pubblico; se superano questa prima prova, hanno poi 30 secondi per convincere la giuria tecnica. Il pubblico ha un ruolo attivo, perché vota e contribuisce all’andamento della sfida, mentre i vincitori delle singole tappe accedono alle semifinali.

“Incipit Offresi” non è soltanto una competizione, ma una vera occasione di visibilità e crescita: il progetto ha già favorito negli anni numerose pubblicazioni e il contatto diretto tra autori ed editori. Il concorso prevede premi in denaro, tra cui 1.500 euro per il primo classificato e 750 euro per il secondo, oltre ad altre opportunità editoriali.

La tappa di San Benedetto Po rappresenta dunque un’opportunità importante non solo per chi scrive, ma anche per il pubblico, chiamato a partecipare da vicino a una serata che unisce cultura, spettacolo e condivisione. La biblioteca si conferma così luogo aperto, dinamico e generativo, capace di accogliere esperienze che promuovono la lettura e danno spazio alla creatività contemporanea.

Un’occasione unica per mettersi in gioco, incontrare editori e far emergere nuovi talenti: negli anni il progetto ha coinvolto migliaia di persone e portato alla pubblicazione di numerose opere.

L’evento è aperto a tutti: chiunque può partecipare come concorrente oppure vivere l’esperienza da protagonista come giuria popolare, contribuendo a decretare il miglior incipit della serata.

Commenta l’Assessore Morandi: «Avete un romanzo nel cassetto? È il momento di tirarlo fuori. “Incipit Offresi” è l’occasione giusta per mettersi in gioco… con un minuto, un’idea e un pizzico di coraggio. E per chi preferisce ascoltare: venite a scoprire storie che potrebbero diventare libri di domani.»

Informazioni e iscrizioni sono disponibili sul sito ufficiale del progetto www.incipitoffresi.it