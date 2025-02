Il prefetto Roberto Bolognesi in visita all’Archivio di Stato

MANTOVA Il prefetto di Mantova Roberto Bolognesi si è recato in visita all’Archivio di Stato di Mantova ieri mattina. Accolto dal direttore Mauro Livraga e dai funzuionari dell’archivio, il prefetto ha avuto modo di apprezzare le importanti collezioni conservate presso la struttura. Nel corso della visita, il Prefetto ha avuto modo, in particolare, di soffermarsi sull’esposizione attualmente in corso Storie di esuli giuliano-dalmati, organizzata in occasione del Giorno del Ricordo. Il prefetto ha evidenziato la fondamentale attività svolta dagli Archivi di Stato nella custodia, conservazione, catalogazione e diffusione dei documenti storici indispensabili per lo studio e l’approfondimento della storia della comunità e utili anche all’interpretazione del presente. L’importanza dell’attività dell’Archivio di Stato si coglie, altresì, nella promozione attraverso iniziative di divulgazione, mostre ed esposizioni aperte alla cittadinanza, quale quella che si concluderà oggi su tematiche di grande rilievo storico.