Arriva il grande gioco di Nabuzardan per le vie del centro

MANTOVA Nel ventennale di Segni Festival, dal 25 febbraio al 2 marzo 2025, Mantova si trasformerà in un grande palcoscenico a cielo aperto grazie alla 27ª edizione di Nabuzardan, il Carnevale delle famiglie organizzato da Segni d’infanzia. L’evento, patrocinato dal Comune di Mantova e sostenuto dal Gruppo Tea, quest’anno lascia le mura di Palazzo Te per invadere il centro storico, offrendo a grandi e piccini l’opportunità di vivere un Carnevale diffuso e creativo. “Il Comune di Mantova – partner di Segni da sempre – ringrazia Cristina Cazzola e Segni d’infanzia per aver portato nella città il Carnevale delle famiglie, un evento atteso dai bimbi ma anche dai più grandi”, ha dichiarato l’assessore Chiara Sortino, sottolineando l’importanza dell’iniziativa che coinvolge l’intera comunità. “L’appello è a partecipare numerosi e diffondere l’invito, nella speranza che i cittadini accolgano con entusiasmo, come sempre, la proposta rispondendo in gran numero”. Il tema centrale di Nabuzardan 2025 sarà il recupero creativo. Cristina Cazzola, direttrice artistica di Segni d’infanzia, ha annunciato che “quest’anno l’idea è di invadere e riempire il centro storico per dare l’opportunità a bambini e bambine ed adulti di mascherarsi per il Carnevale del capoluogo». Particolare attenzione sarà rivolta agli Animali Simbolo delle 19 edizioni precedenti del Segni Festival, che verranno “riciclati” e riportati in vita attraverso una serie di carretti allegorici, costruiti utilizzando materiali di recupero. La sostenibilità è un punto chiave dell’edizione 2025, come evidenziato da Massimiliano Ghizzi, presidente del Gruppo Tea: “Grazie all’importanza che Segni ha dato alla nostra società, Gruppo Tea vuole veicolare ai giovani (e non più giovani) il messaggio, mantra delle nostre comunicazioni, di rispettare l’ambiente, di impegnarsi nel recupero dei materiali, ridurre degli sprechi e una attenzione allo spreco alimentare e delle risorse”. Il programma prevede l’apertura del “cantiere artistico” alle Pescherie di Giulio Romano, dove Alessandro Lucci e Roberta Bianchini realizzeranno i carretti allegorici sotto gli occhi curiosi dei visitatori. “Ci piacerebbe che le nuove generazioni colgano l’opportunità di questo momento per dialogare con gli artisti, in stile “Umarell”, ed avvicinarsi a questo luogo di lavoro”, ha spiegato Monica Colella, general manager di Segni d’infanzia. Il culmine del Carnevale avverrà domenica 2 marzo con una grande sfilata che partirà dal Lungorio IV Novembre alle 16.00, seguita dal “Grande Gioco”, una caccia al tesoro che porterà i partecipanti a scoprire l’Animale Simbolo del Segni Festival. In quell’occasione verrà anche lanciata l’Open Call “Realizza il visual di Segni 2025”, aperta ai giovani artisti dai 15 ai 30 anni. Nabuzardan 2025 inoltre è la prima iniziativa rientrante nel progetto “Gioco di Squadra”, realizzato con il contributo di Regione Lombardia nell’ambito delle Olimpiadi Della Cultura Milano Cortina 2026. “E l’animale simbolo di quest’anno avrà un collegamento con le Olimpiadi invernali”, concludono da Segni.